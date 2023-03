Taraba a Danko spájajú sily, kandidátka SNS má byť atraktívna

Koaličný potenciál SNS

Dankove výzvy smerované k Pellegrinimu

29.3.2023 (SITA.sk) - Nezaradený poslanec parlamentu Tomáš Taraba Život-NS ) pravdepodobne po Veľkej Noci ohlási spoluprácu s Andrejom Dankom a jeho Slovenskou národnou stranou (SNS) na spoločnom postupe do parlamentných volieb.Uviedol to v diskusnej relácii Karty na stôl týždenníka Plus 7 dní. „Medzitým sa spolupráca už rozširuje tak, že predkladám aj niektoré zákonodarné iniciatívy, ktoré boli v rámci tém blízke SNS. Najnovšie som podal návrh na zriadenie ministerstva cestovného ruchu a športu," informoval poslanec.Ak sa SNS dostane do Národnej rady SR, podľa Tarabu je šanca na to, že opozícia vytvorí vládu. Taktiež si myslí, že strana má koaličný potenciál. „Kandidátku rozšírime a bude vyzerať dosť atraktívne na to, aby oslovila voličov. Chceme vytvoriť niečo také, ako je v Maďarsku Fidesz ," povedal.Zároveň informoval, že akékoľvek miesto v strane, ktoré bude dávať logiku, príjme. „Nemám problém byť ani na konci kandidátky, ani v popredí. Som presvedčený, že ak má človek podporu vo verejnosti, tak ho ľudia do parlamentu prekrúžkujú," myslí si poslanec. Dodal, že predsedom SNS ostane Danko.Zároveň tvrdí, že Dankove výzvy smerované k Petrovi Pellegrinimu Hlas-SD ), aby sa vyjadril, či je preňho strana Smer - sociálna demokracia prijateľná, sú logické. Taraba taktiež informoval, že v SNS budú klásť dôraz na aspekty národnej identity.