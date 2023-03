Personálne zemetrasenie a nástup „blízkych“ ľudí, prvé kroky šéfa ÚVO podľa mimovládok vzbudzujú obavy

Pracovníci dosadení bez výberového konania

Chce zabezpečiť bývalých kolegov?

29.3.2023 (SITA.sk) -Nový predseda Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) Peter Kubovič začal svoje pôsobenie neodôvodneným personálnym zemetrasením. V spoločnom vyhlásení to konštatujú Transparency International Slovensko Ako uvádzajú mimovládne organizácie, jeho prvé kroky v úrade v nich vzbudzujú obavy. Upozorňujú, že nový šéf zrealizoval krátko po nástupe do funkcie rad personálnych výmen.„Od decembra nastúpilo až 17 nových riadiacich pracovníkov, pričom väčšina pozícií bola obsadená bez výberového konania," uvádzajú mimovládky s tým, že výmena nastala na všetkých kľúčových postoch.Kubovič tiež podľa nich zrušil poverenie pre riaditeľa Inštitútu pre verejné obstarávanie. Zmeny pritom majú pokračovať, podľa vyjadrenia úradu napríklad zvažuje odchod riaditeľ odboru informačných a komunikačných technológií.Transparency International Slovensko a Nadácia Zastavme korupciu situáciu preskúmali. Zistili, že viaceré dôležité pozície predseda obsadil známymi ľuďmi, väčšinou bývalými kolegami z čias jeho prvého pôsobenia v ÚVO.„Pri niektorých personálnych nomináciách je sporná ich kvalita, vo viacerých prípadoch je zase otázne dodržanie štátnozamestnaneckého zákona. Je podozrenie, že výmeny sledujú cieľ, zabezpečiť ľudí blízkych súčasnej vládnej garnitúre v závere jej pôsobenia," poukazujú mimovládky.Takúto personálnu politiku pritom považujú za nežiadúcu. Je podľa nich v priamom rozpore s myšlienkou budovania profesionálnej štátnej správy. Obdobné zásadné personálne obmeny by sa mali diať len v mimoriadnych prípadoch, na základe podrobného a presvedčivého zdôvodnenia.Zároveň vždy iba prostredníctvom transparentných výberových konaní, v ktorých budú môcť reálne súťažiť relevantní záujemcovia a nepôjde len o formálne naplnenie zákona o štátnej službe.