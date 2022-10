Taraba chce právne zadefinovať pojem spolupracujúceho obvineného, spresniť by sa mali aj podmienky a benefity

Procedurálne podmienky spolupráce

Sľúbenie a poskytnutie benefitov

Použitie nezákonne získaného dôkazu

7.10.2022 (Webnoviny.sk) - V záujme kontroly zákonnosti podmienok spolupráce tzv. spolupracujúcich osôb s orgánmi činnými v trestnom konaní, ale aj s prokurátorom v súdnom konaní navrhuje nezaradený poslanec Tomáš Taraba zadefinovať v súčasnosti používané pojmy ako „spolupracujúci obvinený/podozrivý/ spolupracujúca osoba“ a „výhody spolupracujúcej osoby, respektíve benefity“. Za týmto účelom predložil do parlamentu návrh novely Trestného poriadku. V rámci novely, ktorá by účinnosť mala nadobudnúť v januári budúceho roku, tiež navrhuje spresniť procedurálne podmienky spolupráce polície a prokuratúry so spolupracujúcimi osobami s cieľom umožniť previerku zákonnosti takejto spolupráce v priebehu trestného stíhania, a to aj z podnetu strán vrátane samotnej spolupracujúcej osoby.„Zároveň podmienky tejto spolupráce musia byť nielen riadne zaznamenané, ale napokon aj v trestnom konaní odkryté, a to najneskôr v štádiu súdneho konania, ak sa navrhuje na hlavnom pojednávaní vypočuť, či čítať výpovede tých svedkov, či obžalovaných, ktorí mali poskytnuté, či prisľúbené benefity," uvádza navrhovateľ.Spolupracujúcej osobe v prípravnom konaní môže podľa návrhu poskytnúť benefit len prokurátor alebo so súhlasom prokurátora policajt. O celej veci sa pritom má spísať úradný záznam.„Okolnosťou potrebnou na zistenie nezaujatosti a hodnovernosti svedka je aj rozsah a obsah benefitov poskytnutých, či sľúbených spolupracujúcej osobe, ak vypovedá ako svedok, rovnako sa postupuje aj v prípade výsluchu obvineného," uvádza sa v novele.Ak prokurátor navrhuje na hlavnom pojednávaní vypočuť svedka, ktorý je spolupracujúcou osobou v tejto alebo inej trestnej veci, musí podľa návrhu súdu oznámiť všetky benefity, ktoré mu boli poskytnuté alebo sľúbené, a to najneskôr spolu s oznámením svedka súdu.Súčasťou novely je aj návrh, aby prehliadka takzvaných iných priestorov a pozemkov aj v prípravnom konaní bola vykonaná vždy na príkaz súdu, čím by sa dostala na úroveň domovej prehliadky.„V Českej republike bol dôvodom podobnej zmeny pred viac ako 10 rokmi nález Ústavného súdu , ktorý v princípe konštatoval, že kvalitatívny rozdiel medzi domovou prehliadkou a prehliadkou iných priestorov a pozemkov neodôvodňuje rozdielny postup pri povoľovaní týchto prehliadok," vysvetlil navrhovateľ.Poslanec takisto navrhuje v záujme spravodlivosti umožniť použiť v prospech obvineného aj nezákonne získaný dôkaz. Odvoláva sa pritom na argumentáciu dekana Právnickej fakulty Univerzity Komenského Eduarda Burdu.