Prezidentka Čaputová na Malte rokovala o bezpečnostnej situácii v EÚ a riešení energetickej krízy (foto)

Spoločná európska odpoveď

Možnosť, ktorej sa treba vyhnúť

Tlak na Rusko musí pokračovať

7.10.2022 (Webnoviny.sk) - Prezidentka SR Zuzana Čaputová sa vo štvrtok 6. októbra stretla na Malte s ďalšími 11 prezidentmi krajín EÚ združených v skupine Arraiolos. Ich spoločné rokovania sa podľa jej hovorcu Martina Strižinca týkali najmä aktuálnej bezpečnostnej situácie v Európe a riešenia energetickej krízy.Podľa Čaputovej všetci čelíme rovnakým výzvam, a to vysokým cenám energií, svojvoľnému znižovaniu dodávok plynu do Európy zo strany Moskvy a pokračujúcej ruskej vojne na Ukrajine.„Dnešný deň som preto využila na rozhovory s prezidentmi Grécka, Portugalska, Talianska a Poľska o ďalšom prehlbovaní spolupráce v oblasti energetiky a hľadaní spoločnej európskej odpovede na súčasnú energetickú krízu. Tieto krajiny sú dôležitými hráčmi v preprave zemného plynu do Európy, čo môže posilniť aj našu vlastnú energetickú bezpečnosť,“ uviedla prezidentka na margo jej návštevy Malty.Prezidentka tiež povedala, že by sme nemali zabúdať, že energetická kríza je pripomienkou našej až príliš výraznej závislosti od fosílnych palív, ktorú potrebujeme znížiť a nahradiť obnoviteľnými zdrojmi energie. Hlavy štátov vo Vallete diskutovali aj o náraste nelegálnej migrácie, ktorému v súčasnosti čelia viaceré európske krajiny.Prezidentka je presvedčená, že obmedzenie voľného pohybu našich občanov v rámci Schengenu je tá posledná možnosť a mali by sme sa jej vyhnúť.„Snažíme sa preto pomôcť aj iným krajinám, ako napríklad Maďarsku pri ochrane vonkajších hraníc alebo Grécku, ktorému pomáhame s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v utečeneckých centrách,“ dodala Čaputová.V súvislosti s vojnou na Ukrajine prezidenti diskutovali o potrebe pokračovania spoločného tlaku na Rusko vrátane dohody na ďalšom balíku sankcií, na ktorom sa práve v týchto dňoch dohodla Európska únia. Podľa prezidentky nemôžeme pristúpiť na to, aby nejaká krajina svojvoľne okupovala časť inej krajiny, pretože tým poprieme princípy, na ktorých je založená aj naša vlastná bezpečnosť a štátnosť.„Vo Vallete sa zišlo spolu 12 hláv štátov. Prezidentka sa stretla s prezidentmi Nemecka, Talianska, Portugalska, Írska, Grécka, Poľska, Estónska, Lotyšska, Slovinska, Malty a Maďarska.Skupina Arraiolos je politické fórum prezidentov členských krajín EÚ. Jej názov je odvodený od portugalského mesta Arraiolos, kde sa uskutočnilo prvé stretnutie v roku 2003. Slovenská republika bola na tomto stretnutí zastúpená vôbec po prvý raz,“ doplnil hovorca prezidentky Strižinec.