Taraba na návšteve v Keni dohodol vojenskú spoluprácu a rokoval aj o kybernetickej bezpečnosti

1.3.2024 (SITA.sk) - Podpredseda vlády a minister životného prostredia SR Tomáš Taraba (nom. SNS ) absolvoval počas pracovnej cesty do Kene sériu dôležitých rozhovorov na najvyššej úrovni.„Afrika už dávno nie je len o chorobách, chudobe a negramotnosti. Niektoré krajiny napredujú obrovským tempom. Je chybou, že slovenskí politici do týchto štátov častejšie nechodili a nevyužívajú obrovský potenciál, ktorý máme,“ uviedol Taraba s tým, že vyrokoval s predstaviteľmi Kene a Rwandy dohodu o kybernetickej bezpečnosti a vojenskej spolupráci, ktorú by malo Slovensko podpísať v blízkej budúcnosti.Taraba absolvoval bilaterálne stretnutie s prezidentom Kene Williamom Rutom , kde zadefinovali vzájomnú spoluprácu v oblasti kybernetickej bezpečnosti či užšej ekonomickej podpory a rozvoja všeobecne prospešných projektov.„Bolo mi cťou, že prezident Ruto ma prijal vo svojom paláci a stretnutie nebolo formálne, ale vyslovene priateľské. Myslím si, že táto návšteva bola veľmi úspešná,“ uzavrel Taraba.Minister taktiež odovzdal so svojou delegáciou humanitárnu pomoc generálnemu tajomníkovi Kenského Červeného kríža Ahmedovi Idrisovi, ktorú budú distribuovať do oblastí postihnutých ničivými záplavami. Na záver pracovnej cesty sa Taraba zúčastnil na zasadnutí OSN pre životné prostredie UNEA-6 v Nairobi.Taraba počas cesty rokoval so zástupkyňou generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov (OSN) a generálnou riaditeľkou Úradovne OSN v Nairobi Zainab Hawa Banguraovou, prezidentom Kene Williamom Rutom, premiérom Rwandy Édouardom Ngirentem a predstaviteľom Programu OSN pre ľudské sídla UN Habitat Michalom Mlynárom.