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13. septembra 2026
Taraba o svojom odchode z funkcie nevie. Tvrdí, že má program ministra aj po 15. septembri
Tagy: Minister životného prostredia SR Monitor Odstúpenie Politika 24 štátny tajomník ministerstva životného prostredia
Poukázal, že v kalendári má program ako minister aj po tomto termíne. Minister životného prostredia Tomáš Taraba (nom.
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13.9.2026 (SITA.sk) - Poukázal, že v kalendári má program ako minister aj po tomto termíne.
Minister životného prostredia Tomáš Taraba (nom. SNS) nemá žiadnu informáciu o tom, že by po 15. septembri nemal byť ministrom. Poukázal, že v kalendári má program ako minister aj po tomto termíne. Taraba plne stojí za svojím rezortom, zdôraznil, že ak by sa rozhodol odstúpiť, chcel by tým povedať, že niečo na ministerstve nefunguje.
Uviedol to v relácii Politika 24 v spravodajskej televízii JOJ 24. Dodal, že ak by sa vrátil do parlamentu, bol by autonómnym poslancom. Je toho názoru, že má dosť silný mandát od voličov. „Ja nie som na predaj, nemusia si ma prehadzovať ako mech zemiakov,” povedal na margo toho, či by v prípade návratu do parlamentu rozšíril poslanecký klub niektorej z koaličných strán. Taraba pripomenul, že ho neprijali do SNS. „Je logické, že nemôžem ísť do klubu strany, kam ma neprijali,” poznamenal.
Taraba sa, podobne ako v minulosti, vyjadril, že si nemyslí si, že je štátny tajomník envirorezortu Filip Kuffa vhodným kandidátom na to, aby ho nahradil v ministerskej funkcii. Odmietol i to, že by rokoval o nejakej inej funkcii, zdôraznil, že v prípade odchodu z ministerského postu by sa vrátil do parlamentu. „Ak nemôžem byť minister životného prostredia, budem radový poslanec,” uviedol.
Rozpočet na rok 2027 podľa jeho slov zatiaľ nevidel. „Oni sú tam niekde zavretí a rozprávajú sa o rozpočte, čo považujem za trochu trúfalé vzhľadom na to, aké sú politické pomery,” poznamenal. Podobne ako v minulosti spomenul svoj návrh na to, aby sa okresal napríklad počet štátnych tajomníkov.
Na Tarabov odchod z ministerskej pozície vyzývajú predstavitelia SNS, ktorá ho do ministerského kresla nominovala. Jeho odchod podľa nedávnych informácií chcú do 15. septembra, pôvodne sa hovorilo o tom, že obe zúčastnené strany by sa mali usilovať o urovnanie vzájomných vzťahov do konca septembra.
Predseda SNS Andrej Danko v lete v jednej z víkendových politických relácií uviedol, že v prípade Tarabovho odchodu bude kandidátom národniarov na post šéfa envirorezortu terajší štátny tajomník Filip Kuffa. Predseda SNS sa vtedy vyjadril, že k zlepšeniu vzťahov nedošlo a trvá na Tarabovom odchode.
Zdroj: SITA.sk - Taraba o svojom odchode z funkcie nevie. Tvrdí, že má program ministra aj po 15. septembri © SITA Všetky práva vyhradené.
Minister životného prostredia Tomáš Taraba (nom. SNS) nemá žiadnu informáciu o tom, že by po 15. septembri nemal byť ministrom. Poukázal, že v kalendári má program ako minister aj po tomto termíne. Taraba plne stojí za svojím rezortom, zdôraznil, že ak by sa rozhodol odstúpiť, chcel by tým povedať, že niečo na ministerstve nefunguje.
Taraba nevie o svojom odchode z ministerstva
Uviedol to v relácii Politika 24 v spravodajskej televízii JOJ 24. Dodal, že ak by sa vrátil do parlamentu, bol by autonómnym poslancom. Je toho názoru, že má dosť silný mandát od voličov. „Ja nie som na predaj, nemusia si ma prehadzovať ako mech zemiakov,” povedal na margo toho, či by v prípade návratu do parlamentu rozšíril poslanecký klub niektorej z koaličných strán. Taraba pripomenul, že ho neprijali do SNS. „Je logické, že nemôžem ísť do klubu strany, kam ma neprijali,” poznamenal.
Taraba sa, podobne ako v minulosti, vyjadril, že si nemyslí si, že je štátny tajomník envirorezortu Filip Kuffa vhodným kandidátom na to, aby ho nahradil v ministerskej funkcii. Odmietol i to, že by rokoval o nejakej inej funkcii, zdôraznil, že v prípade odchodu z ministerského postu by sa vrátil do parlamentu. „Ak nemôžem byť minister životného prostredia, budem radový poslanec,” uviedol.
Rozpočet na rok 2027 podľa jeho slov zatiaľ nevidel. „Oni sú tam niekde zavretí a rozprávajú sa o rozpočte, čo považujem za trochu trúfalé vzhľadom na to, aké sú politické pomery,” poznamenal. Podobne ako v minulosti spomenul svoj návrh na to, aby sa okresal napríklad počet štátnych tajomníkov.
SNS žiada Tarabov odchod
Na Tarabov odchod z ministerskej pozície vyzývajú predstavitelia SNS, ktorá ho do ministerského kresla nominovala. Jeho odchod podľa nedávnych informácií chcú do 15. septembra, pôvodne sa hovorilo o tom, že obe zúčastnené strany by sa mali usilovať o urovnanie vzájomných vzťahov do konca septembra.
Predseda SNS Andrej Danko v lete v jednej z víkendových politických relácií uviedol, že v prípade Tarabovho odchodu bude kandidátom národniarov na post šéfa envirorezortu terajší štátny tajomník Filip Kuffa. Predseda SNS sa vtedy vyjadril, že k zlepšeniu vzťahov nedošlo a trvá na Tarabovom odchode.
Zdroj: SITA.sk - Taraba o svojom odchode z funkcie nevie. Tvrdí, že má program ministra aj po 15. septembri © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Minister životného prostredia SR Monitor Odstúpenie Politika 24 štátny tajomník ministerstva životného prostredia
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