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13. septembra 2026
Ženy sú vzdelanejšie ako muži, v podnikaní ich však brzdí strach zo zlyhania aj financie
Tagy: Manažment Podnikanie
Podľa analýzy Európskej komisie a OECD európskej ekonomike chýbajú približne štyri milióny podnikateliek. Ženy dnes tvoria približne tretinu podnikateľov v Európskej únii a ich podiel sa za posledné ...
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13.9.2026 (SITA.sk) - Podľa analýzy Európskej komisie a OECD európskej ekonomike chýbajú približne štyri milióny podnikateliek.
Ženy dnes tvoria približne tretinu podnikateľov v Európskej únii a ich podiel sa za posledné desaťročie takmer nezmenil. Napriek tomu, že sú v priemere vzdelanejšie ako muži, ich potenciál sa v plnej miere nepremieta do rastu a škálovania firiem. Podľa analýzy Európskej komisie a OECD európskej ekonomike chýbajú približne štyri milióny podnikateliek. Teda žien, ktoré by podnikali, ak by mali rovnaké podmienky ako muži.
Dáta pritom podľa odborníčky na dynamiku riadenia Ivety Kirschner z Be New Culture naznačujú, že problémom nie je nedostatok vzdelania, talentu ani schopností. Vysokoškolské vzdelanie má 48 percent pracujúcich žien, kým medzi mužmi je to 34 percent. Tento náskok sa však výraznejšie neprejavuje pri zakladaní a budovaní väčších inovatívnych firiem. Až 74 percent podnikateliek v Európe totiž pôsobí ako samostatne zárobkovo činné osoby bez zamestnancov, čo prirodzene obmedzuje možnosti ich ďalšieho rastu.
Podľa analytických prepočtov OECD, ktoré vychádzajú z metodiky prieskumov Global Entrepreneurship Monitor, patrí medzi významné brzdy aj strach zo zlyhania. Pripúšťa ho 53 percent žien, zatiaľ čo medzi mužmi je to 45 percent. Problémom zostáva aj prístup k externému financovaniu. Ženské startupy získavajú celosvetovo len dve percentá rizikového kapitálu, čo môže výrazne obmedzovať ich schopnosť expandovať a prerásť z malého podnikania do väčšej firmy.
Svoju úlohu zohráva aj sektorová segregácia. Ženy častejšie zakladajú mikropodniky v službách s nižšími maržami, zatiaľ čo v technologických odvetviach s vyšším rastovým potenciálom stále dominujú muži. Podľa dát GEM sú navyše ženy o 47 percent náchylnejšie ukončiť podnikanie z rodinných alebo osobných dôvodov než muži.
Podľa Ivety Kirschner však problém netreba zjednodušovať len na počet povinností, ktoré ženy počas života zastávajú. Rozhodujúce je najmä to, ako sa jednotlivé pracovné, rodinné a spoločenské roly navzájom prelínajú a do akej miery sa ich darí vedome oddeľovať. „Je prirodzené mať v živote viac rolí. Zdrojom tlaku nebýva samotná rola, ale to, že si žena nedovolí mať viacero rolí naraz a v danej roli nevie abstrahovať od inej. Problémom nie je množstvo povinností, ale nejasné prepínanie medzi rolami,“ upozorňuje Iveta Kirschner.
Práve neustále prelínanie jednotlivých rolí môže mať podľa nej priamy vplyv na výkon, rozhodovanie aj schopnosť využívať nadobudnuté skúsenosti v každodennej praxi. Ak pracovné prostredie nevytvára dostatočný priestor na jasné vymedzenie hraníc, žena môže prichádzať o mentálnu kapacitu potrebnú na strategické riadenie a rozvoj podnikania.
Slovensko je v tomto smere špecifické. Podľa uvedených dát vykazuje najvýraznejší rozdiel v inovatívnej podnikateľskej aktivite v prospech žien v rámci Európskej únie. Inovatívnej podnikateľskej činnosti sa venuje 40 percent žien, kým medzi mužmi je to 23 percent. Napriek tomuto potenciálu však veľká časť podnikateliek zostáva vo fáze samostatného podnikania. Až 85 percent slovenských podnikateliek podľa uvedených údajov pôsobí bez zamestnancov.
Vzniká tak paradox. Ženy majú vzdelanie, poznajú procesy, moderné metodiky a firmy zároveň investujú do rozvoja manažérok značné prostriedky. Merateľný dopad týchto investícií na rast ich podnikania však často zostáva obmedzený. Podľa Ivety Kirschner preto nestačí pridávať ďalšie informácie či školenia. Rozhodujúce je, či sa získané poznatky dokážu preniesť do konkrétneho rozhodovania a každodenného riadenia.
„V každej roli by sa manažérka mala snažiť konať v súlade s tou jednou rolou, o ostatných sa najprv vedome rozhodnúť, potom sa ich zhostiť. Ak sa nedokáže stotožniť s tým, čo rola vyžaduje, rozhodnutia sú nepresné a neprinášajú výsledky. Vzniká frustrácia, pretože rolu filtruje cez iné roly, ktoré práve nemajú byť aktívne,“ vysvetľuje Kirschner.
Riešením preto podľa nej môže byť posun firemného vzdelávania od samotného zhromažďovania informácií ku konkrétnemu tréningu riadiacej dynamiky. Firmy by sa mali viac sústrediť na nácvik takzvaného operačného prepínania medzi jednotlivými rolami a na techniky, ktoré pomáhajú udržať profesionálny odstup.
Vzdelávanie má totiž skutočný prínos až vtedy, keď sa informácia spojí so schopnosťou využívať ju v každodennej praxi. Ak má ženský inovačný potenciál pomôcť posúvať mikropodniky k väčším a rastovým firmám, samotné investície do ďalších kurzov či zberu nových poznatkov podľa Ivety Kirschner stačiť nemusia. Dôležité bude vytvoriť prostredie, v ktorom budú môcť ženy svoje znalosti bezpečne, sebavedomo a efektívne preniesť do riadenia a rozvoja vlastného podnikania.
Zdroj: SITA.sk - Ženy sú vzdelanejšie ako muži, v podnikaní ich však brzdí strach zo zlyhania aj financie © SITA Všetky práva vyhradené.
Ženy dnes tvoria približne tretinu podnikateľov v Európskej únii a ich podiel sa za posledné desaťročie takmer nezmenil. Napriek tomu, že sú v priemere vzdelanejšie ako muži, ich potenciál sa v plnej miere nepremieta do rastu a škálovania firiem. Podľa analýzy Európskej komisie a OECD európskej ekonomike chýbajú približne štyri milióny podnikateliek. Teda žien, ktoré by podnikali, ak by mali rovnaké podmienky ako muži.
Dáta pritom podľa odborníčky na dynamiku riadenia Ivety Kirschner z Be New Culture naznačujú, že problémom nie je nedostatok vzdelania, talentu ani schopností. Vysokoškolské vzdelanie má 48 percent pracujúcich žien, kým medzi mužmi je to 34 percent. Tento náskok sa však výraznejšie neprejavuje pri zakladaní a budovaní väčších inovatívnych firiem. Až 74 percent podnikateliek v Európe totiž pôsobí ako samostatne zárobkovo činné osoby bez zamestnancov, čo prirodzene obmedzuje možnosti ich ďalšieho rastu.
Rolu hrá aj sektorová segregácia
Podľa analytických prepočtov OECD, ktoré vychádzajú z metodiky prieskumov Global Entrepreneurship Monitor, patrí medzi významné brzdy aj strach zo zlyhania. Pripúšťa ho 53 percent žien, zatiaľ čo medzi mužmi je to 45 percent. Problémom zostáva aj prístup k externému financovaniu. Ženské startupy získavajú celosvetovo len dve percentá rizikového kapitálu, čo môže výrazne obmedzovať ich schopnosť expandovať a prerásť z malého podnikania do väčšej firmy.
Svoju úlohu zohráva aj sektorová segregácia. Ženy častejšie zakladajú mikropodniky v službách s nižšími maržami, zatiaľ čo v technologických odvetviach s vyšším rastovým potenciálom stále dominujú muži. Podľa dát GEM sú navyše ženy o 47 percent náchylnejšie ukončiť podnikanie z rodinných alebo osobných dôvodov než muži.
Podľa Ivety Kirschner však problém netreba zjednodušovať len na počet povinností, ktoré ženy počas života zastávajú. Rozhodujúce je najmä to, ako sa jednotlivé pracovné, rodinné a spoločenské roly navzájom prelínajú a do akej miery sa ich darí vedome oddeľovať. „Je prirodzené mať v živote viac rolí. Zdrojom tlaku nebýva samotná rola, ale to, že si žena nedovolí mať viacero rolí naraz a v danej roli nevie abstrahovať od inej. Problémom nie je množstvo povinností, ale nejasné prepínanie medzi rolami,“ upozorňuje Iveta Kirschner.
Práve neustále prelínanie jednotlivých rolí môže mať podľa nej priamy vplyv na výkon, rozhodovanie aj schopnosť využívať nadobudnuté skúsenosti v každodennej praxi. Ak pracovné prostredie nevytvára dostatočný priestor na jasné vymedzenie hraníc, žena môže prichádzať o mentálnu kapacitu potrebnú na strategické riadenie a rozvoj podnikania.
Slovensko je špecifické
Slovensko je v tomto smere špecifické. Podľa uvedených dát vykazuje najvýraznejší rozdiel v inovatívnej podnikateľskej aktivite v prospech žien v rámci Európskej únie. Inovatívnej podnikateľskej činnosti sa venuje 40 percent žien, kým medzi mužmi je to 23 percent. Napriek tomuto potenciálu však veľká časť podnikateliek zostáva vo fáze samostatného podnikania. Až 85 percent slovenských podnikateliek podľa uvedených údajov pôsobí bez zamestnancov.
Vzniká tak paradox. Ženy majú vzdelanie, poznajú procesy, moderné metodiky a firmy zároveň investujú do rozvoja manažérok značné prostriedky. Merateľný dopad týchto investícií na rast ich podnikania však často zostáva obmedzený. Podľa Ivety Kirschner preto nestačí pridávať ďalšie informácie či školenia. Rozhodujúce je, či sa získané poznatky dokážu preniesť do konkrétneho rozhodovania a každodenného riadenia.
„V každej roli by sa manažérka mala snažiť konať v súlade s tou jednou rolou, o ostatných sa najprv vedome rozhodnúť, potom sa ich zhostiť. Ak sa nedokáže stotožniť s tým, čo rola vyžaduje, rozhodnutia sú nepresné a neprinášajú výsledky. Vzniká frustrácia, pretože rolu filtruje cez iné roly, ktoré práve nemajú byť aktívne,“ vysvetľuje Kirschner.
Tréning riadiacej dynamiky
Riešením preto podľa nej môže byť posun firemného vzdelávania od samotného zhromažďovania informácií ku konkrétnemu tréningu riadiacej dynamiky. Firmy by sa mali viac sústrediť na nácvik takzvaného operačného prepínania medzi jednotlivými rolami a na techniky, ktoré pomáhajú udržať profesionálny odstup.
Vzdelávanie má totiž skutočný prínos až vtedy, keď sa informácia spojí so schopnosťou využívať ju v každodennej praxi. Ak má ženský inovačný potenciál pomôcť posúvať mikropodniky k väčším a rastovým firmám, samotné investície do ďalších kurzov či zberu nových poznatkov podľa Ivety Kirschner stačiť nemusia. Dôležité bude vytvoriť prostredie, v ktorom budú môcť ženy svoje znalosti bezpečne, sebavedomo a efektívne preniesť do riadenia a rozvoja vlastného podnikania.
Zdroj: SITA.sk - Ženy sú vzdelanejšie ako muži, v podnikaní ich však brzdí strach zo zlyhania aj financie © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Manažment Podnikanie
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