Taraba podľa polície klame, administrátor stránky Hoax a podvody ho nekontaktoval a nevyhrážal sa mu 

Dezinformácia

Politická kampaň

9.8.2023 (SITA.sk) - Polícia označila stredajší status poslanca Národnej rady SR Tomáša Tarabu (na kandidátke SNS ) za klamstvo a konštatuje, že sa nenechá zatiahnuť do predvolebnej kampane. Taraba napísal na Facebooku status adresovaný generálnemu prokurátorovi, v ktorom píše, že ho kontaktoval príslušník polície a administrátor stránky Hoax a podvody – Polícia SR a žiada ho, aby posúdil, či sa mu majiteľ tohto profilu v správach nevyhráža ako poslancovi parlamentu.Zverejnil dve správy, ktoré mu údajne prišli cez messenger z profilu Dávid Púchovský, v ktorých sa píše, „Aby si sa ty nemusel premenovať, keď sa dostaneš do parlamentu a budeš musieť chodiť kanálmi“ a „Zbabelec, ktorý sa bojí odpísať, neurobíš po voľbách nič, a aj keby, zastrašiť sa rozhodne nenechám, ako sa má p. Košč, mimochodom, dobre sa ti spáva?“Stránka Hoax a podvody – Polícia SR reagovala, že ide o dezinformáciu a klamstvo.„Medzi týmito dvoma osobami neprebehla nikdy žiadna komunikácia. Uverejnené správy boli účelovo zmanipulované, aby sa názvom i fotkou podobali na reálny profil jeho majiteľa. To, že nejde o reálny profil, je ľahko overiteľné cez unikátnu www adresu, ktorú, pochopiteľne, autor dezinformácie nikdy neposkytne,“ uviedla polícia.Ako pokračovala, v Tarabovom statuse sa nachádza aj ďalšia dezinformácia, ktorú polícia vyvrátila už v máji – žiadny príslušník Policajného zboru SR nikdy neverboval pomoc na zásah do volieb na Slovensku v štruktúrach NATO. Taraba totiž napísal, že by mohlo ísť o toho istého človeka, „ktorý podľa správ zápisov zo služobnej cesty bol v štruktúrach NATO verbovať pomoc na zásah do volieb na Slovensku.“Polícia konštatuje, že zmes klamstiev od politicky exponovanej osoby vníma „ako snahu o zvýšenie jej popularity prostredníctvom najsledovanejších sociálnych sietí štátnych inštitúcií na Slovensku a ako snahu o zatiahnutie našej práce do politickej kampane.“