Ukrajinskí utečenci v Česku žijú v biede, pod hranicou chudoby sa nachádzajú až dve tretiny ľudí

Najväčšia prekážka je neznalosť jazyka

Prieskumu sa zúčastnilo takmer 1500 domácností











9.8.2023 (SITA.sk) - Dve tretiny ukrajinských utečencov v Českej republike žijú pod hranicou chudoby. Najohrozenejšie sú domácnosti s deťmi. Podľa prieskumu agentúry PAQ pod hranicou príjmovej chudoby je v Česku 68 percent ukrajinských utečencov. Informuje o tom portál Novinky.Z prieskumu ďalej vyplýva, že prácu si v Česku našlo 67 percent ekonomicky aktívnych utečencov z Ukrajiny, ale viac ako polovica z nich pracuje na menej kvalifikovanej pozícii. Za najväčšiu prekážku pre získanie práce utečenci označujú nedostatočnú znalosť češtiny (71 %). Problémom je aj to, že nemajú počas pracovného času kde nechávať deti (29 %), ale aj problémy s uznaním vzdelania z Ukrajiny (28 %).Zhruba polovica ukrajinských utečencov v Česku (49 %) býva v podnájme. Súvisí to hlavne so zmenou zákona, podľa ktorého majú nárok na bezplatné ubytovanie nad rámec prvých 150 dní od udelenia dočasnej ochrany len zraniteľné osoby, čiže deti, seniori, prípadne ľudia starajúci sa o deti vo veku do šesť rokov.V prieskume, v ktorom agentúra PAQ Research spolupracovala so Sociologickým ústavom Akadémie vied ČR, sa zúčastnilo 1 425 domácností, v ktorých žije 3 789 ľudí vrátane 1 203 detí.