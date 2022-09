Taraba podpredsedom parlamentu? Bol by to škandál, jednoznačne tento nápad odmietol politológ Mesežnikov

Nikoho nezastupuje

24.9.2022 (Webnoviny.sk) - Bol by to škandál, ak by sa nezaradený poslanec Tomáš Taraba stal podpredsedom parlamentu. Pre agentúru SITA to povedal politológ Grigorij Mesežnikov Nezaradený poslanec v kresle podpredsedu parlamentu by podľa neho znamenal veľké podcenenie dôležitosti fungovania zákonodarného zboru.„Koho zastupuje pán Taraba, ak by sa stal podpredsedom parlamentu? Ak necháme bokom jeho profil, že sa dostal do parlamentu na kandidátke fašistickej strany, tak je nezaradený poslanec. Nech poslanci nájdu jeden prípad z minulosti, že by nezaradený poslanec bol v predsedníctve parlamentu,“ povedal Mesežnikov s dodatkom, že zastúpenie v predsedníctve parlamentu vždy odráža výsledky volieb.Ďalším problémom je podľa Mesežnikova to, kto je Tomáš Taraba. Do parlamentu sa dostal na kandidátke kotlebovcov a má názory, ktoré sú v rozpore so slovenskou zahraničnou politikou.Mesežnikov neočakáva, že by sa Taraba stal podpredsedom parlamentu, no zároveň dodáva, že dnes už je miera predvídateľnosti nášho parlamentu taká nízka, že všetko je možné.„Ale toto by bola priama cesta k premene trojkoalície na dvojkoalíciu,“ zhodnotil politológ. Jeden z troch poslancov strany Za ľudí v parlamente Juraj Šeliga sa už totiž vyjadril, že ak sa Taraba stane podpredsedom parlamentu, odíde z koalície. Podľa Mesežnikova to Šeliga „cíti veľmi dobre“ a jeho vyhlásenie ho neprekvapuje.Opozičná strana Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) sa vyjadrila, že si nevie predstaviť, že by podporila Tarabu, pretože podľa nich kolaboruje s koalíciou. Podpredseda Hlasu-SD Richard Raši si je istý tým, že medzi Tarabom a koalíciou existuje nejaká dohoda.„Hlas-SD sa snaží od Smeru-SD odlíšiť aspoň v otázke fašizácie verejnopolitického života, preto budú koalícii vytýkať spájanie s odídencami od kotlebovcov, no nemusí to byť pravda,“ zhodnotil Mesežnikov.Samotný Taraba sa na margo ponúk z koalície vyjadril na svojom facebookovom profile slovami: „Odmietam požiadavku od pána Pčolinského urobiť dohodu o podpore nejakých vládnych zákonov za výmenu podpory na post podpredsedu. Neexistujú také okolnosti, ktoré by ma prinútili toto urobiť.“Zdôraznil, že o svojej kandidatúre nebude rokovať s koalíciou ani s opozíciou. Peter Pčolinský Sme rodina ) sa uplynulý týždeň pre Hospodárske noviny vyjadril, že osobne s Tarabom nemá žiadny problém a v prípade, že by podporoval návrhy zákonov, „bol by to dobrý deal.“Tomáš Taraba je v súčasnosti predsedom mimoparlamentného hnutia ŽIVOT – národná strana. Za podpredsedu parlamentu ho navrhuje Filip Kuffa , ktorý rovnako kandidoval za hnutie Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko.Taraba svoju ambíciu zdôvodňuje tým, že SaS by už post podpredsedu NR SR nemal patriť, pretože to neodzrkadľuje ich aktuálne postavenie v parlamente.V súčasnosti sú traja podpredsedovia parlamentu za koalíciu a jeden za opozíciu, podľa neho by už opozícii mali patriť dve stoličky.Na Šeligove vyjadrenie o odchode z koalície reagoval Taraba na sociálnej sieti slovami, že jeho zvolenie za podpredsedu parlamentu by znamenalo definitívny rozpad vládnej koalície a predčasné voľby. „Kto nechce pád vlády, mňa za podpredsedu voliť nebude,“