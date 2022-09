Kolíková: Slovensko potrebuje navrátiť dôveru v právny štát

Návrat dôvery v právny štát

Vyvodenie zodpovednosti voči Žilinkovi

24.9.2022 (Webnoviny.sk) - Podľa bývalej ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej (klub SaS ) je dôležité, aby sa na Slovensku vrátila dôvera v právny štát. Reagovala tak na tohto týždňové hlasovanie v Národnej rade SR, v ktorom hlasovali aj o zúžení paragrafu 363 trestného poriadku, ktorý pripravili spolu s kolegom zo strany Sloboda a Solidarita (SaS) Alojzom Baránikom Poslanci opozičných strán, ale aj koaličnej strany Sme rodina zablokovali parlament a hlasovanie sa presunulo na budúci utorok. „Títo poslanci budú môcť opätovne ukázať svoj úprimný záujem v boji o spravodlivosť," uviedla Kolíková na sociálnej sieti.Podstata zmeny paragrafu 363 podľa Kolíkovej spočíva v tom, aby šéf prokuratúry už nemohol povedať, že v nejakom prípade sa nebude pokračovať ďalej.„Myslím si, že Slovensko potrebuje navrátiť dôveru v právny štát. Máme tu veľké korupčné kauzy, ktoré smerujú k najvyšším špičkám politického života a je naozaj dôležité nechať priestor v maximálnej možnej miere vyšetriť a dostať veci na súd, nech rozhodne. Myslím si, že ak má prokurátor za to, že sa má podať obžaloba, tak by mal mať v plnej miere poskytnutý aj priestor, aby sa obžaloba podala a aby o tom rozhodol súd," uviedla exministerka.Návrh o zúžení trestného poriadku okrem paragrafu 363 rieši tiež otázku vyvodenia zodpovednosti voči generálnemu prokurátorovi aj s možnosťou jeho odvolania. Rovnako rozširuje zoznam oprávnených subjektov na podanie žaloby na rozpustenie politickej strany.„Základná otázka pri nami navrhovanej zmene je – chceme rozhodovanie o tom, či sa v stíhaní bude alebo nebude pokračovať ponechať naďalej len jednej osobe (konkrétne generálnom prokurátorovi) alebo dôverujeme systému? Ja dôverujem určite justícii, našim súdom, kde to nezáleží len na jednej osobe," dodala Kolíková.