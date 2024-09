Taraba s Eštokom priniesli aktuálne informácie o riekach Morava a Dunaj. Majú dobré aj zlé správy (video)

Bratislave hrozí zaplavenie

Premávku lodí na Dunaji stopnú

Záchranné zložky sú pripravené

14.9.2024 (SITA.sk) - K sobotňajšiemu dňu sa predpokladá, že nedôjde k vyliatu rieky Morava. Horšie to však vyzerá na rieke Dunaj. Informoval o tom minister životného prostredia Tomáš Taraba SNS ), ktorý v sobotu prezentoval výsledky zasadnutia Ústrednej povodňovej komisie.Ako minister informoval, dobré správy sú, že dažďová aktivita sa nad Českou republikou posunula približne o sto kilometrov západnejšie, čím sa znížil tlak na rieke Morava. Predpokladá sa teda, že by nemalo prísť k vyliatiu rieky Morava. „Hodnoty klesli tak, že situácia, veríme, zostane najbližšie tri dni pod kontrolou," uviedol Taraba.Horšie správy však prichádzajú z Rakúska v súvislosti s riekou Dunaj. „Z rakúskej strany sme dostali predikcie, že oveľa komplikovanejšia situácia bude na Dunaji, čo sme na základe predikcií neočakávali. Z tohto dôvodu nás Slovenský vodohospodársky podnik požiadal, aby sme vyhlásili tretí stupeň povodňovej aktivity v Bratislave, aby mohli začať s ohradzovaním hlavného mesta, pretože predpokladaná hodnota kulminácie na základe predikcii SHMÚ, a zároveň avizované prietokové hodnoty poskytnuté rakúskou stranou predpokladajú, že Dunaj môže dosiahnuť úroveň 910 cm. To je úroveň, ktorá by spôsobila, že Bratislava by začala byť zaplavovaná," upozornil Taraba.Aj napriek nateraz nižším číslam začnú s ohradzovaním Bratislavy, aby pohotovo reagovali na predikciu. Taraba tiež komunikoval s riaditeľom Vodohospodárskej výstavby , ktorý spravuje Gabčíkovo „Situácia je taká, že Gabčíkovo k dnešnému dňu vyrába 400 MWh elektrickej energie, čo už je výkon menšej jadrovej elektrárne. Problém je ten, že z ôsmich turbín sme išli iba na sedem, pretože ôsma je v určitej forme servisu. Riaditeľ ma informoval, že siedma turbína začala vykazovať v nejakej miere vibrácie," uviedol Taraba a vysvetlil, že sa tak nedá vylúčiť, že táto turbína sa automaticky vypne.„Ak by toto nastalo, tak bude musieť Gabčíkovo otvoriť plavebné komory a začať takýmto spôsobom vypúšťať vodu," dodal Taraba. Ministerstvo dopravy súčasne informovalo, že zajtrajším dňom,15. septembra, končí premávka nákladných a iných lodí na Dunaji.Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok uviedol, že situácia sa dynamicky vyvíja, a dostávajú aktualizované informácie zo SHMÚ každé štyri hodiny. Potvrdil, že situácia na rieke Morava vyzerá byť pokojnejšia, no napriek tomu od sobotňajšieho dňa od 10:00 vyhlásia tretí stupeň povodňovej aktivity. Informoval, že od včerajšieho dňa prebiehali preventívne práce, do ktorých sa zapojil Hasičský a záchranný zbor Policajný zbor a tiež vojaci.„Zabezpečovali práce na hrádzi v povodí rieky Morava a v sobotu sa dostavuje štvorkilometrová hrádza v Kopčanoch, kde sú nasadené naše sily a prostriedky. V pohotovosti je záchranná brigáda v Malackách, presunuli sa sem aj kolegovia zo záchrannej brigády v Humennom. Technika je naskladaná na záchrannej brigáde Malacky," informoval minister. Na základe aktuálnych informácií je zvýšené riziko zásahov v Bratislave a na Záhorí.Silný vietor hrozí aj na severe Slovenska, ktorý by mohol dosahovať až 150 km/h. Minister však ubezpečil, že záchranné zložky sú pripravené na odstraňovanie popadaných stromov.„Sme maximálne pripravení na odstraňovanie všetkých potenciálnych škôd. Konáme vopred a od štvrtka 12. septembra sme v nasadení. Vyzerá to, že sme splnili účel a sme pripravení zasiahnuť tam, kde to bude potrebné," uzavrel Šutaj Eštok.