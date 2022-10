Taraba šíri báchorky a s koalíciou uzavrel dohodu. Hlasovať za odvolanie Matoviča bolo psou povinnosťou každého, hovorí Pellegrini

Tarabovci podržali Matoviča

Matovičov džihád proti Ficovi

7.10.2022 (Webnoviny.sk) - Predseda strany Hlas-SD Peter Pellegrini nerozumie, prečo nezaradení poslanci a členovia strany Život - Národná strana (Život-NS) Tomáš Taraba, Štefan Kuffa Filip Kuffa nezahlasovali za odvolanie Igora Matoviča (OĽaNO) z funkcie ministra financií.„To sú báchorky, že nechceli vydláždiť strane Sloboda a Solidarita (SaS) cestu späť do vlády. Po tom, čo minister financií navykrikoval SaS a jej predsedovi Richardovi Sulíkovi, neexistuje, že by sa SaS vrátila späť do koalície," myslí si Pellegrini.Zároveň „báchorky", ktoré šírili poslanci Život-NS nazval zásterkou. „V priamom prenose sa ukázalo, že len tri hlasy chýbali na odvolanie človeka, ktorého odvolanie si želá 90 percent Slovákov. Hlasovať za odvolanie bolo psou povinnosťou každého opozičného poslanca," uviedol predseda Hlas-SD v dnešnej diskusnej relácii Karty na stôl týždenníka Plus 7 dní.Pellegrini sa ďalej domnieva, že medzi koalíciou a poslancami Život-NS existuje dohoda. „Títo páni zahlasovali aj za niektoré vládne zákony, ktoré len vďaka nim prešli a na oplátku zase podivuhodne ich niektoré poslanecké návrhy prešli, evidentne je tam dohoda. Otázkou je, dokedy to idú pán Taraba a Kuffovci ťahať," uzavrel.Komentovanie predsedu strany Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) Roberta Fica , že sme sa stratili a srdce nám bije smerom k liberálnej strane SaS považuje Pellegrini za jasné snahy zneistiť voličov strany Hlas-SD, ako sa budú alebo nebudú správať po voľbách.„Strana Hlas-SD je sociálno-demokratická strana a nie liberálna, konzervatívna či extrémistická," tvrdí Pellegrini. Ďalej uviedol, že strana Ficove komentáre odmieta.„Niekedy mám pocit, že sa možno Fico s lídrom hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Igorom Matovičom dohodli," uviedol predseda Hlas-SD na podotknutie moderátora Nora Dolinského, že aj Matovič na sociálnej sieti píše o tom, ako sa Hlas-SD pripravuje na spoluprácu s hnutím Progresívne Slovensko (PS) a stranou SaS.„Možno sa predseda Smer-SD s predsedom OĽaNO navzájom v politike potrebujú, lebo čo už by bol Matovič bez Roberta Fica. Proti komu by viedol ten svoj džihád?," pýta sa predseda Hlas-SD a dodal, že s PS a SaS žiadnu koalíciu neplánuje.