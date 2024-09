Taraba: Začíname s prípravou na zrážky, armáda bude plne súčinná

Armáda bude v súvislosti s očakávanými výdatnými zrážkami v prípade potreby plne súčinná. Minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) o tom informoval na sociálnej sieti s tým, že telefonoval so šéfom rezortu obrany Robertom Kaliňákom (Smer-SD). S ministrom vnútra Matúšom Šutajom Eštokom (Hlas-SD) sa dohodli na koordinovaní postupu a prípravách.



"Začíname s prípravou na extrémne búrky, ktoré sú avizované nad okolitými štátmi a, žiaľ, prognóza zatiaľ avizuje, že tie zrážky môžu byť najintenzívnejšie nad Slovenskom," podotkol Taraba.



Poukázal na to, že vo Vodnej elektrárni Gabčíkovo je do konca roka odstávka jednej turbíny, ktorá prechádza servisom. V prevádzke tak bude sedem turbín z ôsmich. Slovensko bude mať preto nižšiu priepustnú kapacitu. "Začneme aj aktívnu komunikáciu s Maďarskom pre prípad potreby zvýšenia prietokov do ramenných sústav Dunaja," povedal Taraba. Dodal, že ochrana životov, zdravia a majetku bude v najbližších dňoch hlavnou prioritou.



Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na štvrtok (12. 9.) vydal pre západnú a strednú časť územia SR výstrahy prvého a druhého stupňa pred dažďom. Meteorológovia očakávajú silný dážď aj v piatok (13. 9.)

Predpoveď zrážok na nasledujúce dni

V niektorých slovenských médiách sa objavil popis predpovedí zrážok z meteorologických modelov (napr. z modelu ICON z nemeckej meteoslužby) na nasledujúce dni. Naši meteorológovia pracujú pri predpovediach prekračujúcich prvé 3 dni s výsledkami modelu ECMWF, ktorý pokrýva obdobie na 10 a viac dní dopredu.

Model ECMWF nám poskytuje 100 scenárov, ktoré sa tiež zhodujú v tom, že nastane obdobie s výdatnými zrážkami v strednej Európe a že najvyššie úhrny zasiahnu najmä Českú republiku a Rakúsko.

Väčšina scenárov ukazuje, že na Slovensku (zhruba 70 až 100 km od hraníc s Českou republikou) spadne od 12.9. do 17.9., teda za 5 dní, od 100 do 150, miestami 180 mm zrážok, podľa najextrémnejších scenárov ojedinele aj viac ako 200 m, najmä v náveterných lokalitách pohorí. Smerom na východ budú zrážky menšie, na východnom okraji Slovenska by mali dosiahnuť najmenej, a to cca 40 mm.

Pokiaľ ide o povodne, je pravdepodobné, že najskôr sa vylejú malé riečky a potoky a spôsobia problémy v kopcovitej časti západného a severozápadného Slovenska, resp. treba rátať s rizikom vyliatia Moravy, kde možno nebudú stačiť suché poldre, resp. vyhradené inudačné územie (žiaľ mnoho ľudí má v inudačnom území postavené stavby). Ostatné veľké rieky ako Váh, Hron, Dunaj sú relatívne dobre chránené priehradami a hrádzami.

Pokiaľ ide o tvrdenie v médiách, že sa vyskytne 1000 ročná voda (povodeň) v Dunaji, zatiaľ to berieme s rezervou, pretože aj letnú povodeň v Nemecku a Rakúsku označovali v médiách za 1000 ročnú povodeň, ale na našom území zvýšenie hladiny Dunaja určite nezodpovedalo takémuto množstvu vody, hoci v nemeckej a rakúskej časti povodia v tom čase niekde spadlo za cca 2 dni 100 až 200 mm zrážok.

Na základe spomenutého je opatrnosť namieste a naši meteorológovia a hydrológovia budú, samozrejme, pozorne monitorovať nové verzie predpovedí i reálne zrážky a vydávať/aktualizovať predpovede a výstrahy.

