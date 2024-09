Pellegrini navštívil Van der Bellena v Rakúsku, ocenili dobré susedské vzťahy a venovali sa aj aktuálnej situácii v Európskej únii (foto+video)

Na blízkosti našich susedských vzťahov sa zhodli

11.9.2024 (SITA.sk) -Prezident Peter Pellegrini v stredu navštívil Rakúsko. Na zámku Hofburg sa stretol s rakúskym prezidentom Alexandrom Van der Bellenom a popoludní navštívil Slovenský dom, sídlo Rakúsko-slovenského kultúrneho spolku. Išlo o jeho štvrtú nástupnú bilaterálnu návštevu nášho suseda, po Českej republike, Poľsku a Maďarsku.Hlavy štátov na spoločnom rokovaní prediskutovali kľúčové otázky týkajúce sa cezhraničnej a hospodárskej spolupráce a hovorili tiež o aktuálnych témach rezonujúcich v oboch krajinách.„Veľmi sa teším, že sa mi podarilo stretnúť aj s rakúskym pánom prezidentom počas mojich prvých 100 dní vo funkcii prezidenta SR a v priebehu necelých troch mesiacov som tak mal možnosť navštíviť prezidentov našich susedných štátov,“ uviedol Pellegrini. Prezidenti sa zhodli na tom, že naše susedské vzťahy sú blízke, intenzívne a založené na spoločných hodnotách.„Rakúska republika je pre nás viac ako sused a povedal som to aj v mojej inauguračnej reči, že to bolo práve Rakúsko, ktoré v čase neslobody poskytlo útočisko pre tisícky Slovákov. Rakúsko bolo pre mnohých Slovákov oknom do slobodného sveta. Na to Slovensko nikdy nezabudne,“ povedal Pellegrini.Na stretnutí ocenil spoluprácu s Rakúskom na príklade konkrétnych projektov, ako sú modernizácia železničnej trate medzi Bratislavou a Viedňou, cezhraničná spolupráca záchranných zdravotných služieb či dlhodobý projekt slovenskej diaľnice D4 s prepojením na rakúsku diaľnicu.„Naše bilaterálne vzťahy sú naozaj nadštandardné a som veľmi rád, že sa blížime k uzavretiu jednej dôležitej medzinárodnej zmluvy medzi Slovenskom a Rakúskom, ktorou je zmluva o spoločnej spolupráci pri poskytovaní zdravotnej záchrannej služby v pohraničí medzi Slovenskom a Rakúskom,“ povedal Pellegrini. Podľa neho je to ukážka takých vzťahov, keď si dvaja susedia vedia navzájom pomáhať.Počas diskusie sa hlavy štátov venovali aj aktuálnej situácii v Európskej únii , pričom Pellegrini zdôraznil jej nevyhnutnú reformu a rozširovanie.„S pánom prezidentom zdieľame rovnaký postoj k rozširovaniu EÚ. Slovensko dlhodobo patrí k podporovateľom rozšírenia EÚ o krajiny západného Balkánu,“ skonštatoval.Pellegrini navštívil aj Slovenský dom vo Viedni, ktorý je sídlom Rakúsko-slovenského kultúrneho spolku. Zástupcom spolku sa poďakoval za ich aktivity a za zachovávanie slovenskej kultúry a slovenčiny. V Rakúsku dlhodobo žije takmer 50 000 občanov Slovenska a slovenská menšina je jednou zo šiestich oficiálne uznaných národnostných menšín v Rakúsku.