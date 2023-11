Tarabove výroky sú neprípustným zastrašovaním sudcov, reaguje sudcovská iniciatíva 

Disciplinárne konanie

Znevažujúci spôsob verejnej kritiky

11.11.2023 (SITA.sk) - Zastrašovanie sudcov a zasahovanie do ich nezávislosti je neprípustné. Uviedla to sudcovská iniciatíva Za otvorenú justíciu (ZOJ) v reakcii na spochybňovanie rozhodnutia sudcu Mestského súdu Bratislava IV Michala Kubiša ministrom vnútra Matúšom Šutajom Eštokom Hlas-SD ).Ten sa vyjadril, že na vydanie rozhodnutia vo veci 1. viceprezidenta Policajného zboru Branka Kišša sudca nemal kompetenciu a mohol sa dopustiť aj trestného činu ohýbania práva.Minister vnútra je súčasne presvedčený, že šéf rezortu spravodlivosti Boris Susko Smer-SD ) zváži disciplinárne stíhanie sudcu a spochybnil aj nezaujatosť sudcu z dôvodu, že kedysi bol spolužiakom advokáta Petra Kubinu , zastupujúceho v konaní Kišša.Sudcovská iniciatíva v tejto súvislosti spomenula aj výroky podpredsedu vlády Tomáša Tarabu SNS ), ktorý na sociálnej sieti uviedol, že Kubinov spolužiak rozhodol ako sudca o sťažnosti Kubinových klientov vo veci, ktorá mu ani vecne na súd neprislúcha.„Chcem poďakovať týmto aktivistom, ako nám uľahčujú urobiť systémové zmeny v holubníku nazvanom justícia,“ napísal Taraba.Iniciatíva ZOJ vyhlásila, že takýto znevažujúci spôsob verejnej kritiky súdneho rozhodnutia sudcu je neprípustným zastrašovaním a zasahovaním do nezávislosti sudcov, čo vysokou mierou oslabuje rešpekt a dôveru verejnosti v súdne rozhodnutia.„Dôrazne proti tomu protestujeme a žiadame vládu, aby jej predstavitelia dodržiavali základné princípy právneho štátu, rešpektovali výkon súdnej moci a správali sa k jej predstaviteľom s patričnou mierou úcty a slušnosti,“ uzavrela sudcovská iniciatíva.