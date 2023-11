Prezidentka Čaputová vyzvala na úctu k hrdinom aj obyčajným ľuďom, čo prežili peklo na Zemi (foto)

Uctila si všetkých veteránov

11.11.2023 (SITA.sk) - Sobotný deň je príležitosťou vzdať úctu obetiam prvej svetovej vojny. Pri príležitosti Dňa vojnových veteránov, ktorý pripadá na 11. novembra, to uviedla prezidentka Zuzana Čaputová Ako napísala na sociálnej sieti, je to príležitosť vzdať úctu hrdinom, obyčajným ľudom a aj tým, ktorí prežili peklo na Zemi a vrátili sa domov s ťažkými následkami ako na tele, tak aj na duši.Prezidentka si uctila aj všetkých veteránov, ktorí v službe vo vojnách položili svoje životy. Prezidentka si Deň vojnových veteránov pripomenula na Cintoríne prvej svetovej vojny v Petržalke – Kopčanoch.„Pred 105 rokmi 11. novembra o 11. hodine a 11. minúte bolo podpísané prímerie a utíchli zbrane na zablatených bojiskách nášho kontinentu. Prvá svetová vojna si vyžiadala desať miliónov obetí a predstavovala konflikt dovtedy nebývalých rozmerov. Dotkla sa takmer každej slovenskej rodiny,“ pripomenula Čaputová.Dodala, že na základe historických skúseností z dvoch svetových vojen vznikol a vyrástol aj projekt súčasného mierového spolužitia európskych demokratických štátov a národov.„Zrodil sa ako účinná prevencia pred javmi, ktoré náš kontinent už dva razy zmenili na bojisko. O to viac a o to aktívnejšie musíme chrániť svoje presvedčenie a naše hodnoty, aby žiadne režimy, žiadne ideológie ani novodobá pandémia násilia a nenávisti nenarušila bezpečnosť a architektúru slobodného demokratického sveta, v ktorom žijeme,“ zdôraznila prezidentka.Na Cintoríne prvej svetovej vojny bol prítomný aj predseda parlamentu Peter Pellegrini . „Uctime si obete vojen a nedovoľme, aby sa história v jej krutej podobe opakovala,“ vyzval Pellegrini.