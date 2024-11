Tarabovo ministerstvo rozšírilo výzvu Obnov dom, o príspevok môžu požiadať aj obyvatelia Žilinského a Prešovského kraja

Záloha až do výšky päťtisíc eur

26.11.2024 (SITA.sk) - Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) upravili podmienky druhého kola výzvy „Obnov dom mini 2“ pre majiteľov starších rodinných domov ohrozeným energetickou chudobou.Ako informovala SAŽP, do tejto výzvy financovanej z Plánu obnovy a odolnosti SR sa od 22. novembra môžu zapojiť aj obyvatelia Žilinského a Prešovského kraja. Podpredseda vlády a minister životného prostredia SR Tomáš Taraba dodal, že adresnú a rýchlu pomoc chcú dodať čo najväčšiemu počtu nízkopríjmových domácností.„Naším dlhodobým cieľom je pomôcť čo najväčšiemu počtu nízkopríjmových domácností. O finančný príspevok do výšky 10-tisíc eur na zateplenie domu, výmenu okien, kotla či inštaláciu solárnych panelov tak budú môcť požiadať okrem obyvateľov vybraných obcí Banskobystrického a Košického kraja najnovšie aj záujemcovia zo Žilinského a Prešovského kraja. Po splnení podmienok a podpísaní zmluvy dostanú zálohu až do výšky päťtisíc eur,“ uviedol Taraba.„V Žilinskom kraji po Banskobystrickom a Košickom kraji evidujeme tretiu najvážnejšiu situáciu čo sa týka znečistenie ovzdušia. V Prešovskom kraji zase žije veľa domácností, ktoré čelia energetickej chudobe. Počet obcí, ktorých obyvatelia môžu požiadať o 10-tisíc eur, sa tak zvýši z 268 na 610,“ spresnil generálny riaditeľ SAŽP Juraj Moravčík Podmienkou je, aby výška mesačného čistého príjmu na jedného člena domácnosti za rok 2023 nepresiahla sumu 680,44 eura. To, či má domácnosť nárok na príspevok, môžu majitelia domov zistiť v kalkulačke na webovej stránke výzvy Obnov dom.SAŽP doplnila, že k žiadosti o finančný príspevok je potrebné priložiť potvrdenie o vlastníctve bankového účtu, na ktorý po splnení podmienok a podpísaní zmluvy odíde žiadateľom záloha a potvrdenie obce o počte členov domácnosti a o veku rodinného domu, ktorý musí byť postavený pred rokom 2013. Agentúra taktiež rozšíri počet terénnych pracovníkov, ktorí budú pri nízkopríjmových domácnostiach pomáhať v celom procese obnovy domu.„K dispozícii sú aj odborní pracovníci v regionálnych kanceláriách SAŽP v Banskej Bystrici, Košiciach, Žiline, v Liptovskom Mikuláši aj v Prešove,“ uzavrela agentúra. Podávanie žiadostí do druhého kola Obnov dom mini 2 sa skončí 10. januára.