Slovenské firmy trpia nedostatkom pracovníkov, volajú po jednoduchšom zamestnávaní cudzincov

Firmy majú problém obsadiť voľné pracovné miesta

Slováci z trhu práce ubúdajú

Zamestnávanie cudzincov

26.11.2024 (SITA.sk) - Tri štvrtiny firiem na Slovensku majú už dnes problém obsadiť pracovné miesta a takmer polovica by potrebovala počet pracovníkov ešte zvýšiť. Domácich uchádzačov je nedostatok, zamestnávatelia preto volajú po ďalších opatreniach na zjednodušenie zamestnávania cudzincov.To je podľa Asociácie personálnych agentúr Slovenska aj napriek viacerým pozitívnym zmenám často zdĺhavé a byrokraticky náročné. Nedostatok pracovnej sily , či už kvalifikovanej alebo nekvalifikovanej, patrí k chronickým problémom slovenskej ekonomiky. Podľa údajov Asociácie personálnych agentúr Slovenska (APAS) chýba aktuálne na Slovensku naprieč odvetviami približne 100-tisíc pracovníkov."Až 75 % firiem má problém obsadiť voľné pracovné miesta. Najväčšie ťažkosti v tomto smere hlásia podniky vo výrobe, automobilovom priemysle, logistike, informačných technológiách a zdravotníctve," hovorí Zuzana Rumiz , prezidentka APAS a generálna manažérka personálnej agentúry Manpower Group Slovensko. Aj podľa aktuálneho prieskumu Manpower Group plánujú zamestnávatelia v najbližšom období viac ľudí prijímať než prepúšťať."V poslednom kvartáli roka 2024 očakáva až 40 % zamestnávateľov nárast počtu zamestnancov. Najviac náborov je plánovaných v odvetví dopravy, logistiky a automotive, nasledujú sektory informačných technológií, obchodu a služieb. Pokiaľ ide o regióny, najsilnejší nábor by mal byť na strednom Slovensku," upresňuje Z. Rumiz.Aj keď hlad po nových pracovníkoch u nás neustále rastie, Slováci však z trhu práce ubúdajú tempom približne 25-tisíc ľudí ročne. Dôvodom je nielen starnutie populácie, ale aj odchod kvalifikovaných odborníkov za vyššou mzdou a lepšími pracovnými podmienkami do zahraničia, kde aktuálne pracuje viac než 300-tisíc našincov.Jednou z možností na uspokojenie dopytu zamestnávateľov je využitie rezerv na domácom trhu práce, aj keď tie pri rekordne nízkej nezamestnanosti , ktorá v októbri dosiahla historické minimum na úrovni 5,8 %, už veľmi veľké nie sú.Podľa ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR Erika Tomáša by sa z približne 126-tisíc poberateľov dávok v hmotnej núdzi mohlo na pracovnom trhu umiestniť takmer 50-tisíc, no tento počet nie je podľa APAS dostatočný ani na pokrytie aktuálnych potrieb zamestnávateľov.Ďalšou možnosťou pre firmy je prilákať späť domov Slovákov zo zahraničia, no je evidentné, že bez cudzincov už slovenská ekonomika nebude schopná prosperovať. Aj preto sú podľa odborníkov z APAS nanajvýš dôležitou otázkou ďalšie zmeny v oblasti ich zamestnávania."Zamestnávanie cudzincov je jedným z mála riešení, ktoré aktuálne pomáha zmierniť akútny nedostatok pracovníkov. Zamestnávanie ľudí z tretích krajín je však pre zamestnávateľov na Slovensku často zdĺhavé a byrokraticky náročné," konštatuje prezidentka APAS.Podľa jej slov je potrebné nielen zvýšenie počtu víz, ale aj zefektívnenie procesu ich udeľovania a posilnenie infraštruktúry, ktorá zamestnávanie cudzincov podporí.