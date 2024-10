Tarabovo ministerstvo zverejnilo podmienky mimoriadnej výzvy Obnov dom, týka sa domov zasiahnutých povodňami

Možnosť vyplatenia zálohy

31.10.2024 (SITA.sk) - Ministerstvo životného prostredia SR , prostredníctvom Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP) zverejnilo mimoriadnu výzvu Obnov dom, ktorá má za cieľ pomôcť majiteľom rodinných domov poškodených septembrovými povodňami.Vyhlásenie tejto výzvy inicioval začiatkom októbra vicepremiér a minister životného prostredia SR Tomáš Taraba na výjazdovom rokovaní vlády v Modre. Ako uviedol envirorezort, vďaka súhlasnému stanovisku Európskej komisie je teraz možné žiadosť o finančnú pomoc podať začiatkom novembra.„Na pomoc zaplaveným oblastiam bolo vyhradených 34,2 milióna eur. Finančný príspevok až do výšky 22 800 eur môže získať 1 500 domácností z Bratislavského, Trnavského, Nitrianskeho, Trenčianskeho a Žilinského samosprávneho kraja. Podávame ľuďom zasiahnutým živelnými pohromami pomocnú ruku a doručujeme pomoc, ktorú sme sľúbili,“ zdôraznil Taraba.SAŽP spresnila, že dobrou správou pre rodiny je aj možnosť vyplatenia zálohy vo výške 7 000 eur na najnutnejšie opravy. Agentúra spresnila, že výzva zahŕňa štandardné opatrenia ako zateplenie, výmenu okien či kotla, inštaláciu tepelného čerpadla a fotovoltiky.Okrem toho zahŕňa aj „povodňové“ výdavky na sanáciu vlhkých konštrukcií potrebných pred samotným zateplením. Žiadatelia by mali zabezpečiť, aby obnova domu znamenala úsporu minimálne 25% energie, čo je podmienkou na udelenie príspevku.„Pri tejto výzve bude SAŽP úzko spolupracovať so starostami zaplavených oblastí, aby príspevok dostali tí, ktorí ho najviac potrebujú. Tento prístup sa osvedčil už pri výzve zameranej na oblasti postihnuté zemetrasením a krupobitím. Podanie žiadostí bude možné od 7. novembra a výzva zostane otvorená do konca roku 2024. Snahou enviroagentúry je čo najskôr zazmluvniť predložené projekty žiadateľov a vyplatiť zálohy,” dodal Juraj Moravčík , generálny riaditeľ SAŽP.Majiteľom sa odporúča podrobne si preštudovať dokumenty k výzve a oboznámiť sa s opatreniami, na ktoré môžu získať finančné prostriedky. Uzavrela SAŽP s odkazom na svoju webovú stránku.