Online nákupy elektrospotrebičov rastú. Spolu s nimi aj potreba kvalitnej logistiky

31.10.2024 (SITA.sk) - Predaj veľkých elektrospotrebičov sa z tradičnej kamennej predajne dostáva čoraz viac do online priestoru. Takmer tretina respondentov kúpila za posledné dva roky chladničku alebo práčku v internetovom obchode. Rýchla logistika a doručenie v konkrétny deň a v čase, kedy to zákazníkom najviac vyhovuje prispievajú k zvyšovaniu ich dôvery.Efektívna logistika je dnes nevyhnutným predpokladom úspechu každého internetového obchodu. To platí aj pre segment veľkých domácich spotrebičov, v rámci ktorého je kvalitná preprava a doručenie kľúčovým prvkom budovania dôvery zákazníkov.Prieskum, ktorý pre technologicko-logistickú spoločnosť DODO a najväčšieho slovenského predajcu elektrospotrebičov NAY realizovala agentúra Nielsen Admosphere na vzorke 506 internetových respondentov ukazuje, že za posledné dva roky nakúpilo elektrospotrebiče online 31,9 % respondentov. Spotrebitelia oceňujú najmä to, že logistika je dnes na takej úrovni, ktorá umožňuje nielen rýchle doručenie, ale aj presne načasované služby podľa ich potrieb."Efektívna logistika je dnes základným kameňom úspechu v online predaji. Špeciálne to platí pre segment veľkých spotrebičov. Naším cieľom je nielen rýchlo a bezpečne doručiť produkt, ale zákazníkom poskytnúť flexibilitu a pohodlie. Či už je to vo večerných hodinách alebo počas víkendu, tovar sme schopní doručiť v časových slotoch, ktoré si vyberajú zákazníci sami," hovorí Ivo Velíšek, CEO technologicko-logistickej spoločnosti DODO pre Slovensko a Česko.Jedným z hlavných dôvodov, prečo sa čoraz viac zákazníkov rozhoduje pre online nákup veľkých spotrebičov je rýchlosť a presnosť doručenia. Až 43 % ľudí ju podľa prieskumu považuje za dôležitý benefit online nákupov. Zákazníci tak majú väčšiu kontrolu nad tým, kedy a ako im bude objednaný tovar doručený. Zároveň viac ako polovica respondentov oceňuje na online nákupe elektrospotrebiča fakt, že ušetria svoj čas a náklady na dopravu."V rámci služby NAY Doprava poskytujeme zákazníkom širokú paletu služieb, ktoré výrazne uľahčujú celý proces nákupu a doručenia veľkých elektrospotrebičov. Okrem štandardného doručenia tovaru priamo k dverám zahŕňa služba aj vynášku spotrebiča priamo do bytu, čo ocenia najmä zákazníci bývajúci na vyšších poschodiach. Navyše odvoz starých spotrebičov a ich ekologická likvidácia sú ďalšími pridanými hodnotami, ktoré odstraňujú starosti spojené s likvidáciou nepotrebných zariadení. Zákazníci tiež oceňujú odvoz obalov," hovorí Anna Olvecká, Head of Marketing v NAY.Prieskum pre DODO a NAY ukázal, že iba menej ako 10 % opýtaných by si nedoobjednalo doručenie veľkého elektrospotrebiča z internetového obchodu už v deň objednania vrátane vynesenia a zapojenia nového spotrebiča a odvozu starého spotrebiča, ak by bola takáto služba dostupná v ich oblasti.Viac ako tretina opýtaných si v kamenných predajniach cení odborné rady a individuálny prístup predajcov, čo naznačuje, že zákazníci majú vysoké očakávania aj v online prostredí. Potreba osobného kontaktu ukazuje dôležitosť služieb, ako sú online chaty či telefonické konzultácie, ktoré zákazníkom poskytujú pomoc v reálnom čase. Pre 22,7 % respondentov sú webové stránky neprehľadné, čo vytvára priestor na ďalšie inovácie a zlepšenie používateľského prostredia, aby bolo nakupovanie pohodlnejšie.Flexibilné možnosti doručenia, rýchlosť prepravy a doplnkové služby, ako inštalácia, hrajú kľúčovú úlohu v budovaní dôvery spotrebiteľov voči internetovým obchodom. Vďaka týmto inováciám sa nákup veľkých spotrebičov stal pohodlným a bezpečným, čo vytvára predpoklad, že tento trend bude naďalej rásť.