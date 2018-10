Tarkovič odchod Kozáka prijal ako fakt: Akceptujem to. Urobím maximum

Na archívnej snímke vpravo Ján Kozák a vľavo Štefan Tarkovič. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Štokholm 15. októbra (TASR) - Ako holý fakt prijal Štefan Tarkovič rezignáciu Jána Kozáka na post trénera futbalovej reprezentácie SR. Vedenie Slovenského futbalového zväzu (SFZ) ho poverilo vedením tímu v utorňajšom prípravnom zápase vo Švédsku a podľa jeho slov sa tejto úlohy zhostí maximálne zodpovedne.povedal v pondelok pred odletom reprezentácie do Štokholmu doterajší asistent, pre ktorého to je nezvyčajná situácia:Nad dôvodmi rozhodnutia Kozáka Tarkovič odmietol špekulovať:Po nečakanom kroku 64-ročného už bývalého trénera Tarkovič hovoril okamžite aj s hráčmi:Poverený tréner však priznal, že ho situácia prekvapila:Na otázku, či by si vedel predstaviť pokračovanie na lavičke A-tímu sa tiež vyjadril diplomaticky:Najdôležitejšie teraz bude dobre nastaviť mužstvo, ktoré môže profitovať z tohto šokujúceho impulzu.uzavrel Tarkovič.