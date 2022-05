Tarkovič zverejnil nomináciu na zápasy Ligy národov, éra Škrtela a Hamšíka sa skončila (video)

Až štyri stretnutia Ligy národov

Trochu širší okruh hráčov



Nominácia slovenskej futbalovej reprezentácie



na júnové zápasy Ligy národov 2022/2023



Brankári: Marek Rodák, František Plach, Dominik Takáč



Obrancovia: Peter Pekarík, Martin Koscelník, Juraj Chvátal, Ľubomír Šatka, Martin Valjent, Milan Škriniar, Norbert Gyömbér, Dávid Hancko, Vernon de Marco



Stredopoliari: Patrik Hrošovský, Stanislav Lobotka, Juraj Kucka, Christián Herc, Matúš Bero, Ondrej Duda, Albert Rusnák, Tomáš Suslov



Útočníci: Ivan Schranz, Vladimír Weiss ml., Lukáš Haraslín, Martin Regáli, Ladislav Almási, Róbert Boženík



23.5.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenskí futbaloví reprezentanti absolvujú štyri júnové zápasy v novej edícii Ligy národov už bez doterajšieho kapitána Mareka Hamšíka , ktorý v pondelok informoval o konci kariéry v národnom tíme. V rovnaký deň tréner Štefan Tarkovič oznámil nominácie na spomenuté stretnutia v C-divízii LN a pochopiteľne v nej už Hamšík nefiguruje."Skončila sa éra Škrtela a Hamšíka a začína sa nové éra reprezentačného futbalu. Skončili dvaja hráči, ktorí dali slovenskému futbalu veľmi veľa a ja som rád, že som mal možnosť s nimi spolupracovať. Pred kariérami oboch skladám rešpekt. Patrí im za to vďaka. Rozhodnutie u Mareka dospievalo dlhšie, niekedy od februára. Chápem ho. Marek je hráč, ktorý tomuto tímu bude chýbať ako osobnosť a chýbať nám bude aj tento typ hráča a jeho skúsenosti. Na druhej strane, otvára sa priestor pre ďalších hráčov, musia sa naučiť nahradiť ho. Pri mene Marek Hamšík sa mi hneď vybaví profesionalita. Spája sa mi s ním veľmi veľa, na ihrisku dokázal svojím výkonom strhnúť celý tím. Čo sa týka výberu kapitána, ešte si to musíme prejsť. Tím potrebuje nájsť nových lídrov," uviedol na nominačnej tlačovej konferencii kouč Tarkovič.Jeho zverenci sa stretli v nedeľu 29. júna v Šamoríne, no už od stredy 25.5. sa bude konať tréningový kemp pre 14 hráčov, ktorí už majú po klubovej sezóne. "Chceme si ich pripraviť tak, aby boli na náročné zápasy adekvátne pripravení," ozrejmil Tarkovič.V prvej polovici júna absolvujú Slováci až štyri stretnutia Ligy národov. V piatok 3. júna na neutrálnej pôde v srbskom Novom Sade vyzvú slovenskí futbalisti hráčov Bieloruska, o tri dni neskôr v Trnave privítajú výber Kazachstanu.Na 10. júna majú naplánovaný duel v Baku proti domácemu Azerbajdžanu a o ďalšie tri dni v Nur-sultane proti domácim Kazachom."Program je náročný, za 10 dní odohráme 4 zápasy a je tam veľa presunov a cestovania. Cieľom v Lige národov je jednoznačne návrat do B-divízie. Za tým pôjdeme jednotne hráči aj členovia realizačného tímu. Súperov máme zmapovaných, sledujeme ich detailne už niekoľko mesiacov. Sú to tímy z nižších poschodí rebríčka, ale čakajú nás ťažké zápasy. Ideme však svojou cestou a máme jednoznačný cieľ," pokračoval reprezentačný tréner.Nováčikmi v národnom tíme sú brankár Dominik Takáč a obranca Juraj Chvátal, po dlhšom čase sa do reprezentácie vracia Norbert Gyömbér."Berieme trochu širší okruh hráčov a ak bude nutné káder ešte doplniť, chcem sa orientovať najmä na hráčov z kategórie U21. Budú totiž v tréningovom procese. Mnohí hráči mali ťažký záver sezóny, niektorí hrali o titul a iní o udržanie sa. Niektorí boli vyťažení viac, iní menej. Zo zdravotných dôvodov sa do nominácie nedostali Dominik Holec, Adam Zreľák, Denis Vavro a Jakub Hromada. Martin Dúbravka chýba, lebo v závere sezóny chytá pod injekciami a chce sa doliečiť. Po náročnej sezóne chce urobiť maximum, aby bol k dispozícii pre ďalší ročník," dodal Tarkovič.