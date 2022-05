Dánsko na MS v hokeji 2022 zdolalo Kanadu, Rakúsko otočili z 1:3 na 5:3 a Česko tesne porazilo USA (video)

Veľká Británia viedla 2:0 aj 3:1

MS v hokeji 2022 (výsledky) - pondelok 23. máj

A-skupina (Helsinki)

B-skupina (Tampere)

23.5.2022 (Webnoviny.sk) - V predposledný deň skupinovej časti MS 2022 v hokeji vo Fínsku mali Slováci voľno. Rozhodlo sa však o dvoch zostupujúcich tímoch do MS 1A-divízie.V A-skupine v Helsinkách sa v priamom súboji o udržanie sa medzi elitou stretli Taliani a Kazachovia.Hráči Kazachstanu, ktorí dovtedy nemali na konte ani bod, zabrali v správnom čase a po triumfe 5:2 zostanú v najvyššej kategórii MS.Talianom jeden bod zo siedmich duelov nestačí na to, aby si zahrali medzi 16 najlepšími krajinami aj o rok. Dánsko zdolalo večer Kanadu 3:2 a dostalo sa pred ňu na tretie miesto v skupine.V B-skupine v Tampere Česi v šlágri dňa zdolali Američanov najtesnejším rozdielom 1:0, aby si zaistili tretie miesto v skupine aj postup do štvrťfinále. Hráčov USA ešte môžu obrať o miestenku v play-off piati Lotyši, ktorí na nich v tabuľke strácajú dva body. Oba tímy hrajú aj v utorok.Veľká Británia viedla nad Rakúskom 2:0 aj 3:1, ale Rakúšania strelili v tretej tretine päť gólov a zvíťazili 5:3. Briti získali jediný bod v siedmich dueloch na turnaji a podobne ako Taliani zostupujú do 1A-divízie MS.Slovenskí hokejisti odohrajú posledný siedmy zápas v A-skupine v utorok o 15.20 SELČ proti Dánom. Pôjde o priamy súboj o štvrté postupové miesto v skupine, pričom Slováci musia vyhrať v riadnom hracom čase, inak sa pre nich turnaj skončí. V utorok sa vyvrcholí základná fáza turnaja zvyšnými šiestimi duelmi.Kazachstan - Taliansko 5:2 (2:1, 1:1, 2:0)Kanada - Dánsko 2:3 (0:2, 1:0, 1:1)USA - Česko 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)Rakúsko - Veľká Británia 5:3 (0:1, 0:1, 5:1)