Tarkovičov tím začal reprezentačný rok 2022 prehrou v Nórsku, Slovákom sa predstavil aj kanonier Haaland

Pred prestávkou sa zranil Suslov

Hrošovský trafil iba žrď



Prípravný medzištátny zápas

OSLO

Nórsko - Slovensko 2:0 (0:0)

Góly: 77. Haaland, 80. Odegaard

ŽK: 20. Normann, 70. Odegaard - 29. Haraslín, 87. Škriniar, rozhodoval: Gestranius (Fín.)

Zostava SR: Rodák - Koscelník (46. Sekulič), Valjent, Škriniar, Hancko - Lobotka (83. Herc), Hrošovský (67. Bero) - Suslov (35. Regáli), Duda (67. Strelec), Haraslín (83. Jirka) - Almási





25.3.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenskí futbaloví reprezentanti vstúpili do kalendárneho roka 2022 neúspešne, v piatok podvečer totiž v prípravnom súboji v nórskom Osle podľahli domácemu výberu 0:2 (0:0).Po bezgólovom prvom polčase o triumfe Nórov rozhodli gólmi v 77. a 80. minúte elitný strelec Erling Haaland a kapitán Martin Odegaard.Zverenci trénera Štefana Tarkoviča v utorok 29. marca o 18.00 h nastúpia v španielskej Murcii na ďalší prípravný súboj proti Fínom. Slovákom v marcovom asociačnom termíne chýba viacero opôr reprezentácie na čele s Marekom Hamšíkom Počas celého piatkového stretnutia boli aktívnejší domáci futbalisti a korunovali to gólmi až v záverečnej štvrťhodine.Ešte v prvom polčase trafil Mohamed Elyounoussi brvno bránky Marek Rodáka , pred prestávkou Slováci museli nútene striedať po zranení Tomáša Suslova Po zmene strán pohrozil v 58. minúte opäť Elyounoussi, no jeho pokus zneškodnil Rodák, ktorý aj predtým viackrát zabránil súperovi v skórovaní. Najvážnejšiu príležitosť slovenského výberu nepremenil v 66. minúte Patrik Hrošovský , keďže mieril len do žrde.V závere tak prišiel trest. Zaváhanie v defenzíve po prihrávke Kristian Thorstvedt využil na otvárací presný zásah Haaland a vzápätí po pase od Matsa Dähliho mieril presne aj Odegaard.