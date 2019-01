TAS Enerhija Krajiny prvýkrát vyviezla plyn z Ukrajiny do EÚ

Ilustračné foto Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kyjev 31. januára (TASR) - Prvýkrát v histórii vyviezla ukrajinská spoločnosť TAS Enerhija Krajiny plyn z Ukrajiny do Európskej únie (EÚ), pričom vývoz smeroval na Slovensko. Informoval o tom denník Ukrajinska Pravda.Ako povedal Maxym Dmytruk, riaditeľ spoločnosti TAS Enerhija Krajiny, 30. januára vyexportovala firma plyn na Slovensko, čo predstavuje prvý vývoz do niektorej z krajín Európskej únie. "" povedal Dmytruk.TAS Enerhija Krajiny zabezpečuje dodávky zemného plynu a elektrickej energie pre ukrajinský trh. Je členom skupiny TAS Group, ktorá vznikla v roku 1998. Majiteľom spoločnosti so sídlom v Kyjeve je bývalý guvernér ukrajinskej centrálnej banky Serhij Tihipko.