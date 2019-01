Do bojnickej zoo pribudli nové druhy snehobielych vtákov

Bojnická zoologická záhrada, ilustračná snímka. Foto: TASR - Alexandra Moštková Foto: TASR - Alexandra Moštková

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bojnice 31. januára (TASR) - Národná zoologická záhrada Bojnice má dva nové druhy vtákov. Ide o tropické operence z ďalekej Indonézie, návštevníkov môže zaujať ich snehobiele sfarbenie. Informovala hovorkyňa zoo Simona Kubičková.Holuba dvojfarebného chová bojnická zoologická záhrada vôbec prvýkrát.opísal Michal Sloviak, vedúci úseku na zoologickom odbore.Kakadu biely je ďalším novým zástupcom papagájov v kolekcii zoo. Tento dobre známy a v chovoch veľmi populárny druh pochádza z indonézskeho súostrovia Maluku. Patrí medzi ohrozené druhy.priblížil Sloviak.Oba druhy vtákov v jarnom období podľa neho presunú do expozičných voliér, kakadu pôjde do pavilónu vtákov a holuby do novej voliéry korunáčov pri bažantnici.dodala Kubičková.