Taser je potencionálne smrtiaca zbraň, reaguje Amnesty International na zásah polície v Žiline

Vysoké riziko ohrozenia života

Taser nebol účinný

18.11.2024 (SITA.sk) - Tasery nie sú bežnými policajnými nástrojmi, ale nebezpečnými a potenciálne smrtiacimi zbraňami. Uviedol to v stanovisku riaditeľ Amnesty International Slovensko Rado Sloboda v reakcii na incident, ktorý sa stal v sobotu 16. novembra v Tepličke nad Váhom.Policajná hliadka tam s pomocou taseru spacifikovala muža, ktorý ju ohrozoval so sekerou, na následky zákroku však zomrel.„Z nášho terénneho výskumu vyplynulo, že niektorí policajti siahajú po taseroch ako po deeskalačnej technike, aj keď celej polícii by malo byť jasné, že taser nie je deeskalačnou technikou. Policajti, ktorí majú tasere vo svojej výbave musia absolvovať patričný tréning a zariadenie používať výhradne v súlade so zásadami nevyhnutnosti a primeranosti tak, ako to definujú základné princípy OSN pre použitie sily a strelných zbraní," uviedol Sloboda.Pokiaľ má osoba, voči ktorej policajti zasahujú psychické problémy, pravidlá na použitie tasera voči nej sú podľa Slobodu ešte prísnejšie.„Riziko ohrozenia života pri použití tasera v týchto prípadoch je mimoriadne vysoké aj v súvislosti s tzv. ‚excited delirium‘. Na mieste je teda otázka, či zasahujúci policajt mal tréning a vedel, že použitie tasera v tomto prípade je vysoko rizikové," zdôraznil Sloboda.Dodal, že Amnesty International vyzýva vládu SR na bezodkladné, nezávislé a dôsledné vyšetrenie tejto tragickej udalosti vrátane zohľadnenia psychického stavu usmrtenej osoby.Žilinská polícia v sobotu 16. novembra večer prijala oznámenie o tom, že sa po ulici v obci Teplička nad Váhom v okrese Žilina pohybuje osoba a so sekerou v ruke ohrozuje okolie. Vyslaná hliadka sa na mieste skontaktovala s oznamovateľom a počas toho sa k nim približovala podozrivá osoba so sekerou v ruke.„Opakovane ju vyzvali, aby upustila od protiprávneho konania. Podozrivý na opakované výzvy nereagoval, preto hliadka na jeho zastavenie použila donucovacie prostriedky," uviedla polícia s tým, že najskôr použili taser, ktorý na zastavenie osoby nebol účinný a následne hmaty, chvaty a putá.Muž podľa hliadky pôsobil dezorientovane, z toho dôvodu privolali rýchlu zdravotnú pomoc. Medzičasom upadol do bezvedomia, preto začali s oživovaním, v ktorom na mieste pokračovali aj záchranári, no neúspešne.