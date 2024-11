Metropolu východu už zdobí vianočný stromček, Košice pripravili atrakcie a svetelné inštalácie pre všetky generácie (video)

Chanukija aj adventný veniec sú súčasťou výzdoby

18.11.2024 (SITA.sk) - Košice už zdobí vianočný stromček. Smrek pichľavý pochádza z Olšovian v okrese Košice-okolie, má 37 rokov. Ako informovalo mesto Košice, strom meria 15 metrov a do centra mesta ho doviezli pracovníci Mestských lesov Košice Pri jeho preprave na Hlavnú ulicu metropoly východu im asistovala aj polícia. Strom bude ozdobený dlhou svetelnou reťazou a jeho výzdobu doplnia svietiace darčekové balíčky. Celkovo by na ňom malo byť 14-tisíc svetelných bodov.„Príprava na Košické rozprávkové Vianoce je v plnom prúde. Každého Košičana pozývam 1. decembra k Vianočnému stromčeku pri Immaculate, kde to celé vypukne. Práve tento priestor pri Immaculate bude kvôli rekonštrukcii Dolnej brány vyzerať trochu inak, než sme boli všetci dlhé roky zvyknutí," uviedol primátor Košíc Jaroslav Polaček (nezávislý). Dodal, že tento rok by mal by na strom krajší pohľad, keďže ho nebude zakrývať pódium.Drevený, ručne vyrezávaný Betlehem spolu s veľkou vianočnou hviezdou, ktoré obvykle bývajú pri Dolnej bráne, sa tento rok presunú k Immmaculate, keďže Dolná brána prechádza rekonštrukciou.„V parku so zverokruhovou fontánou pribudne od 26. decembra do 3. januára osem ramenný svietnik Chanukija. Súčasťou vianočnej výzdoby bude samozrejme veľký adventný veniec, ktorý bude umiestnený pred Urbanovou vežou," dodáva mesto. Vyzdobené budú aj Biela, Uršulínska, Univerzitná a Františkánska ulica. Tie návštevníctvo dovedú k Mestskému parku, kde nájde mnoho atrakcií.„Od 1. decembra až do 23. februára, keď sa končia jarné prázdniny, by tam mala byť pre fanúšikov korčuľovania a amatérske partie hokejistov v prevádzke aj ľadová plocha. Oproti klzisku vyrastie košická krajina kúziel a rozprávkových príbehov Rozprávkovo," uvádza samospráva.Návštevníkov tam privíta medovníkový domček z rozprávky o Jankovi a Marienke, no tešiť sa môžu aj na Červenú čiapočku s vlkom, či Janka Hraška. V hudobnom altánku nájdu aj veľkého anjela a pribudne aj nová rozprávková svetelná ulička cencúľov.„Blížiace sa Vianoce bude v centre mesta tradične pripomínať bohatá výzdoba. Osvetlenie bude pozostávať z úsporných LED svetiel. Na Košičanov čaká 120 svetelných ozdôb umiestnených na kompletne vyzdobenej Hlavnej ulici vrátane vybraných pouličných kandelábrov v okolí Východoslovenskej galérie a pri Historickej radnici," približuje mesto. Doplnilo, že osvetlený bude aj Most lásky medzi Mlynskou ulicou a Mestským parkom a chýbať nebude ani 3D zvon vysoký päť metrov, ktorý býva pri Dolnej bráne.„K fontáne pri Michalskej kaplnke k anjelikovi s harfou pribudne niekoľko vianočných gúľ," uviedla ďalej samospráva a doplnila, že i tento rok budú pred vchodom do Historickej budovy Národného divadla Košice veľké husle s notami.