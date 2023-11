Tata Bojs vystúpia v Prahe s kapelou Bez ladu a skladu

Decembrový koncert v Prahe spojí českú formáciu Tata Bojs a slovenskú kapelu Bez ladu a skladu. Spoločne sa predstavia 7. decembra v pražskom Divadle Archa. Koncert bude symbolickou rozlúčkou s divadlom, ktoré mení takmer po troch dekádach existencie svoj koncept, názov i tím.





Protagonisti hudobného večera sľubujú nahliadnutie za "Horizont audiovizuálnych udalostí". "Názov znie trochu tajomne, ale v podstate som pri návrhu scény vychádzal z jedného môjho obrazu z poslednej doby. Volá sa Horizont udalosti - to jednotné číslo je tam zámerne - a na ploche s veľkosťou 2x3 metre pracujem s horizontálnymi štruktúrami. Takže trochu podobne riešime scénu, len namiesto akrylu na plátne sa bude v tomto prípade používať synchrónna projekcia a smart ledkové svetlá inštalované v horizontálnych pruhoch," približuje pripravované vystúpenie Tata Bojs frontman Milan Cais.Priznáva, že koncerty v divadle Archa sa pre skupinu stali dosť výnimočnými nielen ich obsahom. "Po klube Delta, kde sme boli doma v 90. rokoch, sme od krstu Futuretra v roku 2000 doma v Divadle Archa. Vždy sa nám tu snažili so všetkými našimi bláznivými nápadmi vyjsť v ústrety a to si veľmi ceníme. Tento koncert tak vnímame i ako akési poďakovanie Arche za tie roky skvelej spolupráce," dodal umelec.Priznal, že už nejakú dobu s veľkými pauzami Tata Bojs pracujú na nových skladbách na 11. radový album. Nie je vylúčené, že na koncerte zahrajú v svetovej premiére jednu alebo dve nové pesničky naživo.Tata Bojs si za špeciálneho hosťa koncertu vybrali slovenských Bez ladu a skladu, kapelu vedenú zakladateľom festivalu Pohoda Michalom Kaščákom. Jej koncerty sú vzácne, keďže formácia nevystupuje veľmi často. "Tata Bojs sú zjavom, vždy sme s obdivom pozerali na ich energiou nabité koncerty. Tešíme sa na spoločný koncert. Verím, že nás čakajú výnimočné pražské hudobno-priateľské slávnosti," komentoval spoločné vystúpenie Kaščák.Pražské Divadlo Archa vzniklo ako jedna z prvých českých platforiem alternatívneho umenia. Stalo sa vyhľadávanou divadelnou scénou súčasného scénického umenia. Viacúčelový priestor zároveň poskytovalo na organizáciu verejných kultúrnych akcií. Divadlo vo verzii, ako ho diváci poznajú takmer 30 rokov, čaká od roku 2024 transformácia. Jeho sídlo prevezme nový tím, ktorý v ňom predstaví nový koncept pod novým názvom.