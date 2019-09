Tata Steel zatvorí časť svojich firiem v Británii

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 2. septembra (TASR) - Indická spoločnosť Tata Steel zatvorí časť svojich firiem v Spojenom kráľovstve, ktoré netvoria jadro jej podnikania. To by mohlo priniesť stratu približne 400 pracovných miest.Oceliareň v pondelok oznámila, že navrhla zatvoriť stratový závod Orb Electrical Steels v južnom Walese, čo ohrozuje 380 pracovných miest. Nepodarilo sa jej totiž „nájsť spôsob, ako dostať továreň z červených čísiel", uvádza sa v správe pre indickú burzu.Tata v máji 2018 ponúkla na predaj päť svojichpodnikov v Európe a oznámila, že sa sústredí naOrb je súčasťou jedného z týchto podnikov - Cogent, ktorý vyrába elektrotechnickú oceľ.povedal Henrik Adam, generálny riaditeľ európskych prevádzok Tata Steel, podľa ktorého sú vyhliadky na návrat k ziskovosti v nasledujúcich rokoch nulové.Tata Steel spresnila, že modernizácia závodu tak, aby bol schopný vyrábať oceľ pre elektrické vozidlá, by stála viac ako 50 miliónov libier (55,21 milióna eur).Oceliareň Tata dodala, že podpísala dohodu o predaji Cogent Power, ďalšej divízie Cogentu, japonskej spoločnosti JFE Shoji Trade.Plánuje tiež zatvoriť malú prevádzku Wolverhampton Engineering Steels Service Center, pretože nenašla kupca. To by mohlo priniesť stratu 26 pracovných miest.Táto správa prichádza pár týždňov po tom, ako turecký vojenský dôchodkový fond OYAK dosiahol dočasnú dohodu o prevzatí British Steel, ktorú Greybull Capital kúpil za jednu libru od Tata Steel pred tromi rokmi.(1 EUR = 0,90565 GBP)