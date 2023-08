Tatar berie ocenenie Hokejista roka ako bonus za vydarenú sezónu a je rád, že sa dostal medzi ďalšie zvučné mená

Vydarená sezóna v NHL

Úspechy Tomáša Tatara

10.8.2023 (SITA.sk) - Skúsený útočník Tomáš Tatar sa stal v stredu prvýkrát v kariére víťazom ankety Hokejista roka na Slovensku. Tridsaťdvaročný ilavský rodák uspel v celkovom hodnotení výročnej ankety Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) a zároveň získal po štvrtý raz Cenu Jozefa Golonku pre najlepšieho slovenského útočníka za uplynulý rok.Tatar má za sebou pomerne vydarenú sezónu v zámorskej NHL , odohral v nej všetkých 82 duelov základnej časti s bilanciou 20 gólov a 28 asistencií. Tímu New Jersey Devils pomohol k tretiemu miestu v tabuľke Východnej konferencie aj v celej súťaži. play-off si pripísal jeden presný zásah v 12 dueloch. Od 1. júla je neobmedzený voľný hráč a stále nemá angažmán na ročník 2023/2024."Pred sezónou asi nikto nemyslí na tieto trofeje alebo vyznamenania. Do sezóny ide s tým, že ju chce mať čo najlepšiu a čo najviac pomôcť mužstvu. Odovzdávanie takýchto cien je potom iba bonus. Samozrejme, veľmi si vážim, že som prvýkrát v kariére Hokejista roka. Predo mnou získali toto ocenenie hráči zvučných mien, takže som rád, že môžem byť medzi nimi," povedal Tatar o víťazstve v ankete vo videu na webe TA3.Vicemajster sveta z roku 2012 absolvoval v NHL dokopy 783 duelov v základnej časti so ziskom 455 bodov (211+244) a v 52 stretnutiach play-off nazbieral 13 bodov (7+6). Okrem New Jersey pôsobil aj v tímoch Detroit Red Wings Vegas Golden Knights , Detroit ho draftoval v roku 2009 zo 60. miesta.Slovensko reprezentoval na šiestich seniorských majstrovstvách sveta, na tých vlaňajších bol kapitán tímu SR. Zahral si aj na OH 2014 v ruskom Soči.