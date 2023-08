Kylian Mbappé sa chtiac alebo neúmyselne vyhol tomu, aby ho futbalový klub Paríž Saint-Germain oklamal

Ponuku odmietol

10.8.2023 (SITA.sk) - Francúzsky futbalista Kylian Mbappé sa chtiac alebo neúmyselne vyhol tomu, aby ho predstavitelia Paríž Saint-Germain oklamali a skomplikovali mu možný odchod z Parku princov. Ako referuje web španielskeho denníka Marca, Parížania sa Mbappého snažili presvedčiť na predĺženie zmluvy klauzulou vo výške, za ktorú by v lete budúceho roka mohol prestúpiť do iného klubu.Dvadsaťštyriročný útočník bol neochvejný a ponuku na predĺženie kontraktu odmietol. V prípade akceptovania podmienok PSG by sa Mbappé stal obeťou podvodu. Vo Francúzsku sú totiž výstupné klauzuly v zmluvách hráčov zakázané.V prípade, že by Mbappé a PSG uzavreli uvedenú dohodu, výstupná klauzula vo výškenaby nemala žiadnu právnu váhu. To znamená, že Real Madrid ani žiadny iný tím by klauzulu nemohol aktivovať, Mbappé by zostal "uväznený" v Paríži a vzniknutú situáciu by bolo veľmi ťažké vyriešiť.Mbappého meno sa dlhodobo spája s prestupom do španielskeho Realu Madrid, ktorý predvlani ponúkol za transfer. Pred rokom sa zdalo, že Mbappé zamieri ako voľný hráč do Realu Madrid, no na poslednú chvíľu cúvol a podpísal s parížskym Saint-Germain novú zmluvu.Majster sveta z rokumá s PSG kontrakt doa nedávno informoval predstaviteľov klubu, že neaktivuje opciu na predĺženie zmluvy o ďalších dvanásť mesiacov. Zároveň vyjadril túžbu odohrať v parížskom mužstve nasledujúcu sezónu. Klub však nechce nechať Mbappého odísť zadarmo na konci budúceho ročníka a tvrdí, že najlepší strelec MS 2022 buď podpíše novú zmluvu, alebo ho predajú.Saudskoarabský klub Al-Hilal nedávno ponúkol Parížanom za prestup Mbappého, pričom pre samotného hráča pripravil ročný kontrakt s platom. Predstavitelia francúzskeho šampióna potvrdili túto ponuku a dali saudskoarabskému klubu povolenie začať rokovania priamo s Mbappém, no ten sa nechcel stretnúť s predstaviteľmi Al-Hilalu, čo údajne nahnevalo funkcionárov parížskeho klubu.Pred Mbappém tak stoja dve najpravdepodobnejšie možnosti - buď zostane v PSG a nebude hrať celú sezónu 2023/2024, kým zadarmo odíde, alebo si funkcionári z Parku princov sadnú za rokovací stôl so zástupcami španielskeho Realu Madrid a zrealizujú ešte počas tohto leta prestup, ktorý údajne Mbappé najviac preferuje. V súčasnosti je síce celá situácia v slepej uličke, no v priebehu najbližších týždňov sa môže vyriešiť.