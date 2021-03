Tatar bodoval v štvrtom zápase za sebou, Montreal však náskok neudržal (video)

Na konte má 16 bodov

Na ľade si pomáhame

Defenzívna hra sa zlepšila





9.3.2021 (Webnoviny.sk) - Tomáš Tatar bodoval aj vo štvrtom zápase za sebou, ale jeho Montreal ukoristil z pondelkového zápasu na ľade Vancouveru len jeden bod. Canadiens prehrali s Canucks 1:2 po samostatných nájazdoch. Slovenský krídelník prihral na jediný gól hostí v presilovke Jeffovi Petrymu , no v nájazdovej lotérii svoj efektný pokus, keď si puk posunul medzi nohy, nezakončil gólom.Keďže predtým na druhej strane skóroval kapitán Vancouveru Bo Horvat , bolo rozhodnuté. Montreal prišiel o víťazstvo už v riadnom hracom čase, 41 sekúnd pred koncom tretej tretiny počas power-play Adam Gaudette vyrovnal na 1:1.Tatar má z 23 zápasov v aktuálnej sezóne na konte 16 bodov za 5 gólov a 11 asistencií. Šesť asistencií dosiahol v ostatných troch zápasov. Pod vedením nového trénera Dominiqua Ducharmeho sa 30-ročný útočník vrátil na krídlo prvého útoku, pričom z jeho prihrávok ťaží najmä Brendan Gallagher. Najproduktívnejší hráč Montrealu je však obranca Petry, autor 9 gólov a 14 asistencií. Tatar je so 16 bodmi piaty v tímovom kanadskom bodovaní."So spoluhráčmi Brendanom Gallagherom Philipom Danaultom máme k sebe blízko, a preto sa nám darí. Na ľade si navzájom pomáhame. Tvrdo pracujeme a snažíme sa hrať blízko seba na ktoromkoľvek mieste na ľade. Len tak môžeme byť úspešní," uviedol Tomáš Tatar ešte pred pondelkovým zápasom proti Vancouveru, cituje ho oficiálny klubový web Canadiens.Montreal získal minimálne jeden bod v piatom zápase v sérii, ale až tri z nich prehral v predĺžení alebo nájazdoch. Celkovo v šiestich zápasoch tejto sezóny, ktoré sa posunuli do predĺženia, hokejisti z Bell Centre neuspeli ani raz. Bilanciu s hráčmi Vancouveru v tejto sezóne majú hokejisti Canadiens stále aktívnu (4-0-2), ďalší ich vzájomný duel v rámci tzv. Kanadskej divízie príde na rad v stredu 10. marca.Montreal má na štvrtej priečke divízie náskok 3 bodov práve pred Vancouverom na piatom mieste. "Musíme venovať viac pozornosti našej hre v predĺžení. Diskusia na túto tému a video nám môžu pomôcť. Musíme sa v tomto aspekte zlepšiť. Možnosť získať bod navyše v predĺžení je vždy pomerne vysoká," kriticky podotkol Jeff Petry."Naša defenzívna hra sa zlepšila, ale v útoku sme neboli dostatočne aktívni. Chceli sme stráviť viac času v ich obrannom pásme, ale chýbala nám tvorivosť aj pokoj. Musíme na tom popracovať," zhodnotil tréner Montrealu Dominique Ducharme.