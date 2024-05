Tatar bol po prehre s Lotyšmi pozitívne naladený. Frühaufa mrzelo, že slovenské mužstvo nevyťažilo viac z úvodnej tretiny (video)

Postup majú vo svojich rukách

V prvej tretine boli lepší

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Najbližšie hrajú v utorok

20.5.2024 (SITA.sk) - Hokejisti Slovenska boli v nedeľňajšom stretnutí proti Lotyšom blízko k spečateniu štvrťfinálovej miestenky na svetovom šampionáte v Česku. V dueli B-skupiny v Ostrave viedli v 59. minúte 2:1 a neskôr i v nájazdovej lotérii. Nakoniec však podľahli súperovi 2:3 po samostatných nájazdoch.„Myslím si, že sme boli aktívni. Mali sme obrovské šance, ktoré sme nepremenili. Hrali sme srdcom a krátko pred koncom sme dokonca viedli, čiže je to škoda... Musíme si pozrieť, čo sa tam vlastne stalo,“ povedal kapitán Tomáš Tatar vo videu na webe Slovenského zväzu ľadového hokeja SZĽH ).Postup do štvrťfinále však Slováci naďalej majú vo svojich rukách. Keď v utorňajšom dueli proti Švédom získajú aspoň bod, zahrajú si vo štvrťfinále bez ohľadu na výsledok súboja Lotyšsko - USA, v ktorom musí pobaltský tím získať všetky tri body. V prípade, že zámorské mužstvo ukoristí aspoň bod, Slováci budú mať „v kapse“ postupovú definitívu už pred duelom proti Švédom.„Koniec-koncov je to pre nás veľmi dôležitý bod do tabuľky, ktorý nakoniec možno bude rozhodovať. Sústredíme sa na ďalší zápas, máme to vo svojich rukách,“ priznal Tatar.Asistenta trénera Petra Frühaufa mrzelo, že slovenské mužstvo nevyťažilo viac z úvodnej tretiny. V nej boli Slováci lepší, súpera prestrieľali 20:8, ale v 19. minúte sa paradoxne strelecky presadili Lotyši.„Určite nám chýbalo odskočiť v úvodnej tretine, keď sme hrali naozaj dobre a mali sme kopec streleckých aj gólových príležitostí, a veľa z nich bolo naozaj nebezpečných. To nás zamrzelo. Samozrejme, ako to býva v takýchto zápasoch, súper z prvej vážnejšej šance skóroval so šťastím. Potom to už bol boj až do konca.“V tretej tretine slovenský tím zvrátil duel dvomi gólmi na 2:1, no Lotyši dokázali 80 sekúnd pred treťou sirénou vyrovnať.„V závere sme išli do vedenia a mysleli sme si, že to zvládneme, ale prišla skvelá strela Lotyšov od modrej čiary a rozhodla o tom, že sme išli do predĺženia a nájazdov,“ podotkol Frühauf.Pred utorňajším duelom proti Švédom si slovenské mužstvo musí predovšetkým oddýchnuť, keďže dva zápasy v priebehu dvoch dní odčerpali značné množstvo síl.„Nikdy sme nepočítali s možnosťou, že už v poslednom zápase nebudeme mať o čo hrať. Musíme si teraz najmä oddýchnuť. V teple, ktoré v hale bolo, to chlapcov stálo veľa síl. Nachystáme ich na Švédov a chceme vyhrať bez ohľadu na to, čo sa udeje predtým,“ doplnil stály asistent kanadského kouča Craiga Ramsayho.