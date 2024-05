MS v hokeji 2024: Výsledky – nedeľa 19. máj (video+foto)

MS v hokeji 2024 – výsledky (nedeľa 19. máj 2024)

A-skupina

Nórsko - Rakúsko 1:4 (0:0, 0:3, 1:1)

Švajčiarsko - Kanada 2:3 (1:1, 1:2, 0:0)

B-skupina

USA - Kazachstan 10:1 (4:0, 3:0, 3:1)

Slovensko - Lotyšsko 2:3 po sam. nájazdoch (0:1, 0:0, 2:1 - 0:0, 0:1)



MS v hokeji 2024 – program (piatok 17. máj 2024)

A-skupina:

Veľká Británia – Nórsko (16.20)

Fínsko – Dánsko (20.20)

B-skupina:

Švédsko – Francúzsko (16.20)

Kazachstan – Poľsko (20.20)





20.5.2024 (SITA.sk) - Už v nedeľu večer mali slovenskí hokejoví reprezentanti šancu spečatiť postup do štvrťfinále na 87. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Česku, no Lotyšom podľahli 2:3 po samostatných nájazdoch.Obhajcovia bronzu z predchádzajúceho svetového šampionátu viedli 1:0 aj prehrávali 1:2, napokon duel dotiahli do lotérie a v nej v siedmej sérii rozhodol Dans Ločmelis. Z ostravskej B-skupiny už majú istotu vyraďovacej časti Švédi, Američania aj Nemci. Hokejisti USA ju získali hladkým triumfom 10:1 nad Kazachmi.V pražskej A-skupine Rakúšania zdolali Nórov 4:1 a v tabuľke sú na 4. priečke pred Fínmi, stále sú v hre o postup na úkor výberu "krajiny tisícich jazier", ktorá však má pred sebou ešte dve stretnutia a rakúsky tím už len jedno. Vo večernom súboji Kanaďania zvíťazili nad Švajčiarmi 3:2, obaja súperi už pred týmto meraním síl mali istotu postup do štvrťfinále.