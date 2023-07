Tatar by mohol skončiť aj v Edmontone, tamojší generálny manažér ho dobre pozná

24.7.2023 (SITA.sk) - Slovenský hokejový útočník Tomáš Tatar si stále nenašiel angažmán v zámorskej NHL na budúcu sezónu, no jeho meno spájajú odborníci s viacerými klubmi. Podľa Allana Mitchella z magazínu The Athletic by mohol 32-ročný krídelník nájsť nový domov v klube Edmonton Oilers , pričom tamojší generálny manažér Ken Holland Tatara dobre pozná. Slováka si totiž vybral na drafte nováčikov v roku 2009, keď pracoval pre Detroit Red Wings „Holland je opatrný a konzervatívny generálny manažér. Takisto vie, akí cenní sú hráči, ktorí môžu mať okamžite vplyv na hru tímu. Tatar je taký hráč a Detroit ho draftoval práve pod dohľadom Hollanda," poznamenal Mitchell, podľa ktorého by sa Edmontonu hodil hráč Tatarovho typu.„Tatar je ľavák, ale dokáže hrať na oboch krídlach. Je čisto ofenzívny hráč, aj keď niekedy nevyrovnaný. V minulej sezóne zaznamenal priemerne 1,96 bodu na 60 minút hry pri plnom počte hráčov na ľade. Pri hre piatich proti piatim bol produktívnejší ako súper v 69 percentách prípadov, čo bol jeho najlepší výsledok v kariére. Edmontonu môže ponúknuť istotu v prípade poklesu formy či zranení krídelníkov v tíme," vysvetlil expert.