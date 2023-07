Ukrajinskí športovci zvažujú možnosť súťažiť s Rusmi a Bielorusmi na kvalifikačných podujatiach na OH 2024

Prebiehajú rokovania

Bez vlajky a symbolov

24.7.2023 (SITA.sk) - Ukrajina zvažuje účasť svojich športovcov na všetkých kvalifikačných súťažiach na budúcoročné olympijské hry v Paríži, aj keď sa na nich zúčastnia pod neutrálnou vlajkou reprezentanti Ruska a Bieloruska.Ako uviedol web Ukrajinská pravda, podľa ministra športu Vadyma Hutcajta momentálne prebiehajú rokovania s národnými športovými federáciami."Rusko a Bielorusko ako oficiálne krajiny nebudú na olympijských hrách. A teraz sme už začali diskusiu o možnosti, že ak Rusko a Bielorusko nebudú na olympijských hrách, naši športovci by sa mohli zúčastniť na všetkých kvalifikačných súťažiach na olympijské hry, ktoré sa budú konať v Paríži v roku 2024,“ vyhlásil Hutcajt.Niekdajší šermiar a zlatý medailista z OH 1992 v Barcelone na objasňujúcu otázku, či Ukrajina môže povoliť športovcom zúčastniť sa na podujatiach s Rusmi a Bielorusmi, ktorí budú vystupovať pod neutrálnou vlajkou, odvetil: "Momentálne zvažujeme túto otázku. Vedieme diskusie s našimi celoukrajinskými federáciami a s našimi športovcami.“Hutcajt zdôraznil, že Ukrajina sa snažila zabrániť účasti Ruska a Bieloruska na olympijských hrách a dosiahla to: "Vlajka a iné symboly Ruska a Bieloruska tam nebudú. Čo sa týka účasti našich športovcov, momentálne zvažujeme, vedieme diskusiu, každý deň si túto otázku vyjasňujeme so všetkými prezidentmi federácií a v blízkej budúcnosti spoznáme naše spoločné rozhodnutie.“