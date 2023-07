Tatar má stále možnosť zostať v New Jersey, diablom možno bude aj Halák

nedávno pre televíziu TVA Sports uviedol, že slovenský útočník Tomáš Tatar opustí Newark, ani dva dni po otvorení trhu s voľnými hráčmi 32-ročný krídelník stále nemá prácu. Podľa Nicka Villana z portálu Pucks and Pitchforks stále existuje možnosť, že s ním

„diabli" predĺžia spoluprácu.

3.7.2023 (SITA.sk) - Aj keď generálny manažér hokejového klubu New Jersey Devils zo zámorskej NHL „V minulej sezóne mal naozaj dobrú základnú časť, no v play-off bol hrozný a úplne neviditeľný. Možno preto o neho Devils stratili záujem. Predtým mal v play-off podobné výpadky v Montreale a Las Vegas. V New Jersey však pomohol tímu k tretej najlepšej bilancii v NHL a strieľal dôležité góly. Mohli by mu v klube pomôcť správne sa nastaviť na play-off? S Tylerom Toffolim v zostave by Tatar musel súhlasiť s menším priestorom, aby mohol zostať. Možno by ho to zbavilo psychického tlaku. Čo by sa stalo, keby mu ponúkli nižší plat? Ročná zmluva na 2 milióny USD by dávala zmysel," zamyslel sa Villano.Okrem Tatara zaradil Villano do svojho zoznamu piatich voľných hráčov, o ktorých by tím New Jersey Devils mohol mať záujem, aj slovenského brankára Jaroslava Haláka . Jeho agent Allan Walsh nedávno na svojom twitteri potvrdil, že chce pokračovať v kariére v profilige, ale nebude to na Manhattane. Tridsaťosemročný Bratislavčan chytal v ostatnej sezóne za New York Rangers , v rámci ročného kontraktu zarábal 1,5 milióna USD.„Halák je na sklonku kariéry v NHL. Ak sa upíše Devils, nemusela by sa jeho rodina sťahovať z New Yorku. Ktovie, ako teraz rozmýšľa? Ak chce hrať za tím so šancou na zisk Stanleyho pohára a zostať v oblasti New Yorku, Devils obe tieto podmienky spĺňajú. Tímu by sa zišiel ďalší brankár, keďže nemá žiadnych náhradníkov. Mohol by teda priviesť skúseného Haláka, ktorý by si predĺžil kariéru a zarobil ďalší približne milión dolárov, ak by to chcel," skonštatoval Villano.