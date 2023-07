Arbiter odišiel z ihriska v 10. minúte, rozhodoval manažér a hráči

Bizarnou situáciou sa začal nedeľný prípravný zápas futbalistov Slavie Praha s Rakówom Čenstochová (2:1) v rakúskom Welse. Už v 10. minúte dostal stredopoliar poľského majstra Giannis Papanikolau červenú kartu za urážky rozhodcu Lina Heiducka, ktorý následne stretnutie ukončil a spolu s asistentmi odišiel z ihriska. Mužstvá sa však dohodli, že duel dohrajú v plnom počte hráčov a s novými rozhodcami.





Úlohu hlavného arbitra zaujal generálny manažér Čenstochovej Kamil Waskowski, ktorý vlastní rozhodcovskú licenciu. Na čiarach mu pomáhali hráči oboch tímov - za Slaviu David Douděra a po zmene strán Jan Sirotník.Rakúsky arbiter Heiduck sa po 10 minútach dostal do ostrej slovnej výmeny s Grékom Papanikolauom. "Podľa slov rozhodcu boli urážky výrazne za hranou i napriek opakovanému upozorneniu. Aj napriek vylúčeniu chceli tímy pre kvalitu prípravného zápasu dohrať v plnom počte (tým, že nešlo o zákrok ohrozujúci hráča). Rozhodca to odmietol akceptovať, pretože bol podľa svojich slov v ohrození zdravia. Po snahe organizátorov i zástupcov oboch tímov o pokračovanie zápasu, rozhodca aj so svojimi asistentmi odišiel a odmietol sa vrátiť na ihrisko. Dokonca aj akokoľvek komunikovať. Preto sme pristúpili k dohode - jeden čiarový od nás, druhý za Raków. Hlavný rozhodca je licencovaný na nižšie súťaže," napísal na sociálnej sieti Jakub Splavec, riaditeľ strategickej komunikácie Slavie.Po reštarte zápasu hral za Raków aj vylúčený Papanikolaou. Všetky góly padli v druhom polčase. Najprv si v 53. minúte dal vlastný Nigérijčan Muhamed Tijani, letná posila "zošívaných". V 64. minúte vyrovnal Mick van Buren a holandský útočník tesne pred koncom dokonal obrat českého vicemajstra. "Som rád, že aj v týchto situáciách dokážeme zachovať pokojnú hlavu a nechať zápas dohrať. Hlavne kvôli fanúšikom, ktorí nás prišli podporiť. Zážitok na nezaplatenie," dodal Splavec na Twitteri.