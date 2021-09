Tatar nebol dostatočne pripravený pomôcť na olympijskú kvalifikáciu

Tomáš Tatar tvrdí, že nebol dostatočne pripravený, aby mohol byť pomôcť slovenskej hokejovej reprezentácii na nedávnej olympijskej kvalifikácii o postup na ZOH 2022 do Pekingu

Okrem najlepšieho slovenského útočníka ostatných sezón v NHL chýbali v slovenskom tíme aj ďalšia štyria-piati hráči s viacročnými skúsenosťami v prestížnej zámorskej profilige.

Finále Stanleyho pohára

Bol napätý

Finále bojov

Účasť hráčov z NHL

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

9.9.2021 (Webnoviny.sk) -"Budem hovoriť za seba. Ja som nebol na to pripravený. Môj predošlý tím z Montrealu bol vo finále Stanleyho pohára . Séria sa končila v júli. Po príchode domov som šiel na zopár dní do Španielska, následne sa mi začala príprava na novú sezónu. To bol hlavný dôvod mojej neúčasti na kvalifikácii," vyhlásil Tomáš Tatar v instagramovej talkšou Z Voleja na portáli sportnet.sk Svoje argumenty vzápätí rozmenil na drobné: "Do 14. augusta som nemal možnosť byť na ľade. Chalani mali pritom prvý kemp pred kvalifikáciou 16. augusta. Hráči pôsobiaci v Európe boli v tom čase na ľade mesiac, čo je obrovský rozdiel. Nevedel som si predstaviť, ako by som v zápasoch vyzeral. Ani by som nebol posila."Tomáš Tatar tvrdí, že neľútostné boje spoluhráčov o Peking s Rakúšanmi, Poliakmi a Bielorusmi sledoval a prežíval aspoň na diaľku."Bol som napätý. Poznám prakticky všetkých chalanov, čo boli na ľade. Som s nimi v pravidelnom kontakte. Prežíval som to. Špeciálne posledný zápas s Bieloruskom," podotkol.Tridsaťročný útočník má za sebou šesť minimálne 20-gólových sezón v NHL, ale tá posledná v tíme Montreal Canadiens mu nevyšla podľa predstáv. Tréner ho počas play-off prestal nasadzovať, hoci dovtedy bol zväčša členom prvého útoku.Montreal to napokon nečakane dotiahol až do finále bojov o Stanley Cup a Tatar k odchodu do konkurenčného tímu New Jersey Devils "Tréner sa tak rozhodol, musel som to rešpektovať. Mrzí ma to. Počas prvej sezóny v drese Canadiens som bol druhý najproduktívnejší hráč tímu, v druhej som bol najlepší. Aj tak však vo mne zanecháva veľkú škvrnu záver v klube. Hokej je v Montreale náboženstvo, fanúšikovia sú úžasní, milujú hokej. Predo mnou je však nová výzva v New Jersey. Verím, že opäť dokážem, čoho som schopný. New Jersey malo o mňa veľký záujem, páčila sa mi stavba mužstva. Rokovania boli v priateľskej atmosfére. Mám rád veľké mestá, ich atmosféru, čo uľahčilo moje rozhodovanie," skonštatoval rodák z Ilavy.Na podotknutie, že v New Jersey by sa v tíme mohol stretnúť aj s ďalšími dvoma Slovákmi - útočníkom Mariánom Studeničom a obrancom Christiánom Jarošom, reagoval: "Bol by som rád, keby sme sa všetci dostali do prvého tímu. Či už 'Stuďo alebo Jarky' sú super chalani a dúfam, že sa prebojujú do prvého mužstva. Bolo by krásne vytvoriť slovenskú enklávu, ako mali kedysi chalani v St. Louis. Tie mená boli vtedy zvučné. Máme čo robiť, aby sme sa im priblížili."Tatar odpovedal aj na otázku, či v prípade záujmu zo strany trénera a realizačného tímu SR bude reprezentovať na ZOH 2022, keďže IIHF a NHL sa dohodli na účasti hráčov z NHL."Ak budem mať výkonnosť a budem zdravý, rád prídem. Vždy som rád reprezentoval, som hrdý Slovák. Myslím si, že pre všetkých hokejistov je česť reprezentovať na olympiáde," doplnil pre Sportnet Tatar.