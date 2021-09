O postup do extraligy a SHL sa bude hrať v sezóne 2021/2022 v baráži

V nadchádzajúcej hokejovej sezóne 2021/2022 na Slovensku sa bude o postupe, respektíve zostupe v seniorských ligových súťažiach rozhodovať v baráži.

Dohoda podmienok

Stretnú sa štyrikrát

9.9.2021 (Webnoviny.sk) -Pôvodne sa uvažovalo nad návrhom, že by sa zo Slovenskej hokejovej ligy (SHL) do extraligy a z 2. ligy do SHL postupovalo priamo, respektíve, že by posledný tím tabuľky priamo zostúpil do nižšej súťaže. Po sérii rokovaní a na základe argumentov zainteresovaných líg výkonný výbor definitívne potvrdil baráž na 4 víťazné zápasy.VV SZĽH zároveň zaviazal zástupcov ligových rád jednotlivých súťaží, aby sa dohodli na podmienkach, za ktorých sa bude baráž odohrávať. Výkonný výbor následne ich dohodu bezodkladne schváli."Dohoda musí padnúť do začiatku jednotlivých súťaží. Každá súťaž má inak nadefinované pravidlá, preto ich v súvislosti s barážami treba spravodlivo zosúladiť. Podmienky sa týkajú napríklad počtu legionárov, účasti zahraničného brankára, dejiska prípadného siedmeho zápasu a podobne,“ uviedol manažér súťažného oddelenia SZĽH Rastislav Konečný na webe hockeyslovakia.sk.Nový ročník slovenskej hokejovej extraligy sa začne 24. septembra a v základnej časti bude 12 účastníkov. Všetky mužstvá sa navzájom stretnú štyrikrát, z toho dvakrát doma a dvakrát vonku.Elitná šestka v extraligovej tabuľke po základnej časti postúpi do štvrťfinále play-off, o zostávajúce dve miestenky vo vyraďovacej časti budú bojovať kluby na 7. - 10. priečke v predkole.Pre družstvo z 11. priečky tabuľky sa sezóna skončí a tím z 12. pozície absolvuje baráž s víťazom SHL o extraligovú miestenku pre ročník 2022/2023.