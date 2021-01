Tatar odštartoval sezónu gólom, Černák prispel k triumfu Tampy

Slovenský hokejista Tomáš Tatar odštartoval novú sezónu NHL gólom do siete Toronta, jeho Montreal však prehral v noci na štvrtok na ľade Maple Leafs 4:5 po predĺžení. V úvodnú noc ročníka sa bodovo presadil aj obranca Erik Černák, ktorý asistenciou prispel k víťazstvu obhajcu trofeje Tampy Bay nad Chicagom 5:1.



Tatar si otvoril strelecký účet v novej sezóne počas presilovky, keď v 28. minúte zvýšil náskok Canadiens na 3:1. Ruský obranca Alexander Romanov ho vysunul do úniku a slovenský útočník prekonal brankára Frederika Andersena strelou pomedzi betóny. Hostia však sľubný náskok neudržali, Toronto dokázalo do konca riadneho hracieho času vyrovnať na 4:4 a v predĺžení rozhodol o jeho triumfe Morgan Rielly.



Canadiens prišli o dvojgólové vedenie ešte do druhej prestávky, keď v priebehu 81 sekúnd skórovali v početnej výhode William Nylander a John Tavares. Kapitán Toronta vyrovnal na 3:3 v presilovke 5 na 3, keď tečoval strelu Mitcha Marnera. "Bolo to pre nás kruté, tak tvrdo sme bojovali o každý gól a potom sa udejú také nešťastné veci a súper vyrovná. Na niekoľko minút sme vypli, no potom sme opäť zabrali. Je to ťažké, keď prvý zápas sezóny dospeje do predĺženia, v ktorom sa hrá 3 na 3. Obe mužstvá si vypracovali množstvo šancí, zápas sa mohol skončiť akýmkoľvek výsledkom," povedal pre klubový web Tatar. Toho zaujal výkonom spoluhráč Romanov, 21-ročný bek si pri debute v profilige pripísal asistenciu pri Tatarovom góle. "Myslím si, že tvrdo bojuje. Veľmi dobre manévruje s pukom, ukazuje to aj v našej druhej presilovkovej formácii. Ten chalan je naozaj dobrý hokejista. Je škoda, že sme nezvíťazili kvôli našim novým hráčom, no myslím si, že 'Romy' podal výborný výkon," pochválil slovenský krídelník mladého spoluhráča.



K triumfu "javorových listov" prispeli Nylander (2+1) a Tavares (1+2) tromi bodmi, na 4:4 vyrovnal debutant v zostave Toronta Jimmy Vesey. Montrealu nestačili ani dva góly novej posily Josha Andersona či tri asistencie Jonathana Drouina. "Canadiens maj dobrý tím, prišli sem a hrali tvrdo, čo sme od nich aj očakávali. Preto sme šťastní, že sme vydreli toto víťazstvo. Je veľa oblastí, v ktorých sa ešte musíme zlepšiť, ale je fajn pocit začať sezónu víťazstvom," hodnotil stretnutie Rielly, ktorý rozhodol zápas 34 sekúnd po dôležitom zákroku Andersena proti strele Tylera Toffoliho.



V úvodnú noc základnej časti sa hralo dokopy päť zápasov. Ročník odštartoval v stredu o 23.30 SEČ duel Philadelphie s Pittsburghom, v ktorom Flyers zdolali rivala 6:3. Prvý gól sezóny strelil v 6. minúte útočník Penguins Mark Jankowski. Najviac sa vydaril zápas 20-ročnému krídelníkovi "letcov" Joelovi Farabeemu, ktorý sa blysol gólom a tromi asistenciami.

Kapitán Pittsburghu Penguins Sidney Crosby (uprostred), hokejisti Philadelphie Flyers Scott Laughton (vpravo) a Michael Raffl (vľavo) počas otváracieho zápasu nového ročníka zámorskej hokejovej NHL Philadelphia Flyers - Pittsburgh Penguins vo Philadelphii v stredu 13. januára 2021.

Foto: TASR/AP



Tampu Bay priviedol k víťazstvu nad Chicagom kapitán Steven Stamkos, ktorý ku gólu pridal dve asistencie. Úradujúci šampión odhalil pred stretnutím majstrovský banner, ale pod strop svojej haly ho nevyvesil - počká si na moment, keď budú môcť byť na štadióne prítomní diváci. Lightning vyhrali siedmy otvárací zápas sezóny po sebe. Brankár Andrej Vasilevskij vykryl 22 striel súpera a takmer vychytal nulu, čisté konto mu pokazil v 57. minúte Dylan Strome.



Edmonton podľahol Vancouveru 3:5, dva góly Canucks strelil Brock Boeser, pri premiére v NHL skóroval za hostí aj švédsky mladík Nils Höglander. Colorado nestačilo na St. Louis, Blues zvíťazili aj vďaka dvom presným zásahom Oskara Sundqvista.

Výsledky NHL:





Philadelphia - Pittsburgh 6:3,

Toronto - Montreal 5:4 pp /TATAR za hostí 1+0/,

Tampa Bay - Chicago 5:1 /ČERNÁK za domácich 0+1/,

Edmonton - Vancouver 3:5,

Colorado - St. Louis 1:4