Lacnejšie by bolo nehrať, začína nová sezóna NHL v znamení pandemických opatrení

Základná časť s 56 duelmi

Zdravotné protokoly majú 213 strán

Ušlé zisky v miliardách dolárov, ale všetci chceli hrať

Istotu má na začiatku 6 Slovákov

Halák aktívnou dvojkou Raska

Colorado najväčším adeptom na Stanley Cup



Zloženie divízií zámorskej NHL v súťažnom ročníku 2020/2021:

Severná divízia (7): Calgary Flames, Edmonton Oilers, Montreal Canadiens, Ottawa Senators, Toronto Maple Leafs, Vancouver Canucks, Winnipeg Jets

Západná divízia (8): Anaheim Ducks, Arizona Coyotes, Colorado Avalanche, Los Angeles Kings, Minnesota Wild, San Jose Sharks, St. Louis Blues, Vegas Golden Knights

Centrálna divízia (8): Carolina Hurricanes, Chicago Blackhawks, Columbus Blue Jackets, Dallas Stars, Detroit Red Wings, Florida Panthers, Nashville Predators, Tampa Bay Lightning

Východná divízia (8): Boston Bruins, Buffalo Sabres, New Jersey Devils, New York Islanders, New York Rangers, Philadelphia Flyers, Pittsburgh Penguins, Washington Capitals





SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

13.1.2021 (Webnoviny.sk) - V sezóne 2012/2013 sa NHL začala až 19. januára a v základnej časti jednotlivé tímy stihli odohrať len 48 zápasov. Po deviatich rokoch sa najprestížnejšia hokejová profiliga rozbieha opäť až po novom roku a tentoraz bude mať upravená sezóna 56 kôl.Zatiaľ čo vtedajšia výluka bola spôsobená skončením platnosti kolektívnej zmluvy, aktuálny posun spôsobila pandemická výzva s názvom COVID-19 a tiež natiahnutie predchádzajúcej sezóny do konca septembra.Časové orientačné body NHL 2020/2021 sú známe už niekoľko týždňov. Všetky zúčastnené strany sa dohodli na úvode nového ročníka od 13. januára 2021 so základnou časťou s 56 duelmi pre všetky tímy. Vyraďovacia časť pre šestnásť najlepších by sa mala začať 11. mája a držiteľ Stanleyho pohára by mal byť známy najneskôr v polovici júla.Po skončení ročníka príde na rad rozširovací draft pre nový klub Seattle Kraken (21. 7.) a o dva dni neskôr sa uskutoční draft nováčikov. Od 28. 7. bude otvorený trh s voľnými hráčmi."Chápeme, že riziko šírenia COVID-19 môže negatívne ovplyvniť zápasy aj chod celej súťaže. Ak chceme úspešne čeliť tejto výzve, musíme byť flexibilní, čiže vedieť rýchlo reagovať na vzniknutú situáciu. Verím, že zvládneme všetko, s čím budeme počas sezóny konfrontovaní," uviedol komisár NHL Gary Bettman , cituje ho kanadský portál CBC.Okrem netradičných termínov prinesie nový ročník NHL aj upravený formát. Kluby budú rozdelené klasicky do štyroch divízií, ich zloženie však bude netradičné. Severnú divíziu vytvoria výhradne kanadskí účastníci profiligy Montreal, Toronto, Ottawa, Winnipeg, Calgary, Edmonton a Vancouver a hrať budú výlučne medzi sebou. Zamedzí sa tak prekračovanie kanadsko-americkej hranice, čo by bolo zakaždým spojené s povinnou karanténou. A tak sa stane, že najväčšie útočné hviezdy zámorského hokeja Connor McDavid (Edmonton) a Auston Matthews (Toronto) nastúpia proti sebe minimálne deväťkrát.Alfou a omegou sezóny bude dodržiavanie zdravotných protokolov, aby sa zabránilo šíreniu koronavírusu. Zatiaľ čo play-off 2020 odohrali tímy vo dvoch tzv. bublinách v Toronte a Edmontone, tentoraz budú hrať jednotlivé kluby domáce zápasy vo svojich mestách a arénach. Aby sa obmedzilo cestovanie, aj prvé dve kolá play-off sa uskutočnia len medzi klubmi z jednotlivých divízií. Medzi kvarteto najlepších sa teda dostanú len víťazi vyraďovačky v týchto skupinách."Zdravotné protokoly majú 213 strán a treba si uvedomiť, že nejde len o návrhy alebo odporúčanie. Ak chceme úspešne bojovať s pandémiou, musíme ich dôrazne presadzovať. Samozrejme, necháme si priebežne radiť od lekárskych expertov," zdôraznil Bettman.Je pravdepodobné, že nadchádzajúca sezóna bude rozkúskovaná ako už dávno nie. Ešte sa ani nezačala a už je isté, že hráči Dallasu odohrajú úvodné tri zápasy v neskoršom termíne, lebo šiesti ich hráči a dvaja zamestnanci neprešli testami na COVID-19. Pozitívne prípady aktuálne zaznamenali aj v tímoch Columbus Blue Jackets, Pittsburgh Penguins a Vancouver Canucks, čo negatívne ovplyvnilo ich tréningový proces. Celkovo NHL informovala o 27 pozitívne testovaných hráčoch v deviatich tímoch od štartu tréningových kempov 30. decembra 2020. Väčšina bola bez väčších príznakov s prognózou skorého zaradenia do tréningového procesu."Po piatich dňoch bez prípravy máme za sebou prvý deň na ľade. Hráči tvrdo pracovali, ale čaká nás ešte veľa práce. Potrebujeme ešte šesť tréningov, aby sme 19. januára mohli začať sezónu. Neviem, či to stihneme," komentoval tréner Dallasu Rick Bowness, ktorý Stars minulé leto doviedol až do finále bojov o Stanley Cup.Dôležitým faktorom nadchádzajúcej sezóny budú veľké finančné straty v súvislosti s neúčasťou fanúšikov na tribúnach. Tvrdý biznismen Bettman musel obrazne privrieť obe oči, ak súhlasil s konceptom sezóny bez divákov, resp. s výrazne obmedzeným počtom ľudí na tribúnach. Na limitovaný počet fanúšikov sa môžu v úvode sezóny tešiť len v Arizone, Floride a Dallase. V Tampe túto možnosť údajne nevyužili. "Na tejto sezóne prerobíme na klubovej aj ligovej úrovni. Lacnejšie by pre nás bolo zabuchnúť dvere a vôbec nehrať. Ak si spočítame všetky ušlé zisky, budeme sa baviť o miliardách a nie miliónoch dolárov. Napriek tomu kluby do toho išli, lebo chcú odohrať túto sezónu," priznal Bettman.Zo slovenského pohľadu je udalosť číslo 1 prestup Zdena Cháru z Bostonu do Washingtonu. Najstarší a najvyšší hráč NHL začne už svoju 23. sezónu v profilige a po 14 rokoch to bude na inom mieste ako v Bostone. Chára prišiel o kapitánske "C", čo je však pochopiteľné vzhľadom na osobnosť ruského "snajpera" Alexandra Ovečkina v tíme Capitals. "Ak by ste mi pred dvoma-tromi rokmi povedali, že budem v jednom tíme s Henrikom Lundqvistom a Zdenom Chárom, spýtal by som sa vás, či ste kompletný," uviedol Ovečkin na jednu z novinárskych otázok. "Chára je víťazný typ, šampión Stanleyho pohára a stále je dostatočne silný na to, aby nám pomohol," dodal Ovečkin. "Stále mám dosť paliva v nádrži, aby som bol platný hráč," skonštatoval čoskoro 44-ročný nezmar svetového hokeja na webe Capitals.Práve Washington bude jediný tím, v ktorom sa už na začiatku sezóny predstavia dvaja Slováci. Cháru predbežne zaradili do tretej obrannej dvojice s Nickom Jensenom a útočník Richard Pánik by sa zasa mal predstaviť v treťom útoku po boku dánskeho centra Larsa Ellera a holandského rodáka Daniela Spronga. Mladý obranca Martin Fehérváry sa do otváracej zostavy sezóny neprebojoval, ale má šancu stať sa súčasťou tzv. taxi súpisky. Ide o hráčov, ktorí budú trénovať aj cestovať s prvým tímom na zápasy, ale nastúpia len v prípade zranenia alebo choroby hokejistov z pôvodnej súpisky.Istotu štartu na úvod sezóny by mali mať aj ďalší traja slovenskí hokejisti. Produktívny útočník Tomáš Tatar bude aj v novom ročníku súčasťou elitnej formácie Montrealu a finalisti ostatného Stanley Cupu Erik Černák (Tampa Bay) a Andrej Sekera (Dallas) by mali mať tiež isté miesto v defenzíve svojich tímov. U Černáka je predpoklad, že bude nastupovať v druhom páre po boku Ryana McDonagha a Sekera zasa v treťom s Markom Pysykom. "Najmä Tampa Bay bude mať opäť defenzívu hodnú šampióna. Je možné, že na čele s Hedmanom, so Sergačevom aj McDonaghom budú opäť najlepší v celej NHL," pripomenul web canescountry.com.Súčasťou pevnej zostavy Bostonu bude brankár Jaroslav Halák , ktorý by mal opäť plniť rolu aktívnej dvojky Tuuku Raska. Predpokladá sa, že tréner Bruce Cassidy bude striedať oboch brankárov v pomere 2:1 v prospech mladšieho Fína. "S Tuukkom je to od môjho príchodu do Bostonu výborné. Obaja máme rovnaký cieľ, chceme čo najviac pomáhať mužstvu a vzájomne sa rešpektujeme a chápeme. O nič iné nám nejde," zdôraznil Halák na facebookovom profile Bruins.Neistý začiatok sezóny sa črtá pre trojicu Slovákov - obrancov Martina Marinčina (Toronto Maple Leafs), Christiána Jaroša (Ottawa Senators) a útočníka Tomáša Jurča (Vegas Golden Knights). Všetkých troch ich kluby umiestnili na waiver listinu nechránených hráčov, odkiaľ si ich však v stanovenej lehote nestiahol žiadny klub NHL. Zostávajú teda u svojich zamestnávateľov a najbližšie dni ukážu, či zostanú ako "taxi players" v NHL alebo zamieria do nižšej súťaže AHL. Istotu začiatku sezóny v AHL už majú útočník Adam Ružička a brankár Adam Húska. Ich tímy Calgary Flames, resp. New York Rangers už oznámili, že s nimi nerátajú v prvých tímoch ani tzv. záložných zostavách.Aká by to bola sezóna, ak by sa pred ňou neobjavili zaručené tipy na víťaza. Často sa spomína meno úradujúceho šampióna Tampa Bay Lightning, ktorý sa však bude musieť zaobísť bez svojho lídra produktivity Nikitu Kučerova. Rus absolvoval náročnú operáciu bedrového kĺbu a nadchádzajúcu sezónu predčasne odpískal. Z hlasovania redaktorov rešpektovaného zámorského portálu The Athletic vyšiel ako suverénne najväčší adept na Stanley Cup tím Colorado Avalanche. "Lavíny" dostali 26 hlasov, kým Vegas Golden Knights 6 a Tampa Bay 4. Najviac hlasujúcich si rovnako myslí, že hlavný favorit na Hart Trophy pre najužitočnejšieho hráča je s 20 hlasmi Nathan MacKinnon z Colorada. A za ním nasledujú Connor McDavid z Edmontonu (15) a Sidney Crosby z Pittsburghu (2). Jednom hlase dostali Jack Eichel (Buffalo), Artemij Panarin (NY Rangers), Auston Matthews (Toronto) a Brayden Point (Tampa Bay)."Až 63,41% hlasov dostala možnosť, že Colorado získa prvý Stanley Cup od roku 2001. Iba jeden hlas pre Toronto je dôkazom, že sa zrejme ešte neukončí čierna séria kanadských klubov bez Stanleyho pohára. Trvá od roku 1993," napísal theAthletic.com