Tatar po vyradení z play-off: Keby žŕdky boli trochu tenšie, mohli sme cez Philadelphiu postúpiť

Frustrácia a chýbajúce šťastie

Tatara čaká oddych na Slovensku

27.8.2020 (Webnoviny.sk) - Montreal Canadiens sa vyradením silného Pittsburghu Penguins v predkole play-off NHL postaral azda o najväčšie prekvapenie letného reštartu sezóny. Lenže v hlavnej časti play-off sa cesta slovenského útočníka Tomáša Tatara a jeho spoluhráčov rýchlo skončila, keď zostali na štíte Philadelphie Flyers. Napriek tomu pre Canadiens je hlavná fáza vyraďovacej časti úspech, keďže do špeciálneho formátu tohtoročného play-off postúpili z úplne posledného miesta."Prvú sériu proti Pittsburghu sme zvládli výborne. Bol by som vďačnejší za väčšiu produktivitu, ale hral som proti prvej formácii súpera s Crosbym a Malkinom. Myslím si, že s Brendanom Gallagherom sme odviedli dobrú robotu po defenzívnej stránke. Pred sériou nám v zámorí nikto neveril, ale dokázali sme vyradiť silný Pittsburgh s možno najlepším hráčom na svete," uviedol Tomáš Tatar vo videorozhovore na facebooku SZĽH.Po triumfe 3:1 nad Pittsburghom prišlo vyradenie 2:4 s Philadelphiou. V tejto sérii dvakrát trafil do bránky súpera aj Tatar, ale viac produktívny už nebol. A to v skrátenej základnej časti ročníka 2019/2020 nazbieral 61 bodov (22+39), najviac spomedzi všetkých hráčov Canadiens. Zároveň o tri body prekonal osobné maximum v produktivite z predchádzajúcej sezóny."Keby žŕdky boli trochu tenšie, mohli sme cez Philadelphiu postúpiť. Prestrieľali sme ich, mali sme viac šancí, chýbal nám však dôraz pri zakončení," uznal Tatar. Na margo svojej nízkej efektivity 29-ročný krídelník dodal: "Keď to tam nepadá, ťažko sa robia body a je to trochu frustrujúce. Ako mužstvo sme však zahrali dobre a beriem to tak, že som tentoraz nemal potrebné šťastie."Tatar priznal, že je už doma na Slovensku a v karanténe čaká na výsledky testov na koronavírus. Ak budú negatívne, čaká ho takmer dvojtýždňové voľno. Lepšie povedané - ničnerobenie."Najbližších desať dní chcem úplne všetko vypustiť a iba oddychovať. Potom sa začnem pripravovať na novú sezónu. V novinách som zachytil, že viacerí naši hráči zo zámoria chcú začať hrať na Slovensku, a tak sa pripraviť na NHL. Neviem si predstaviť, že by ma Montreal uvoľnil a nechal hrať. Ak by sa posunul štart NHL, vtedy by to asi stálo za uvažovanie. Teraz skôr nie, ale všetko sa môže zmeniť," podotkol vicemajster sveta z roku 2012.Zahrať si aspoň krátky čas na Slovensku pred domácimi fanúšikmi, aj keď asi v obmedzenom počte, by sa mu však páčilo."Určite by som len privítal hrať doma, je to špeciálne pre každého hráča z NHL," dodal Tatar na facebookuHockey Slovakia.