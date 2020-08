Play-off NHL sa zastaví na dva dni, hráči tak reagujú na rasizmus a policajnú brutalitu v USA

Jednota v boji proti rasizmu

Chára: USA majú problém s rasizmom

Brown zdvihol päsť počas hymny

28.8.2020 (Webnoviny.sk) - Vedenie Národnej hokejovej ligy rozhodlo, že štyri zápasy 2. kola play-off naplánované na štvrtok a piatok, odohrajú až v sobotu. Hráči z ôsmich tímov, ktoré zotrvali v play-off, sa rozhodli nenastúpiť v riadny termín zápasu, aby tak dôrazne vyjadrili svoj postoj voči rasizmu a policajnej brutalite v Spojených štátoch amerických.Konkrétne hokejisti reagovali na nedávny incident v meste Kenosha v štáte Wisconsin, kde policajt postrelil neozbrojeného Afroameričana Jacoba Blaka. Po streľbe zostal paralyzovaný. Zmena termínov sa týka štvrtkových zápasov Philadelphia New York Islanders (stav série 1:1) a Vegas Vancouver (1:1). Rovnako ide o piatkové duely Boston Tampa Bay (1:2) a Colorado Dallas (1:2)."Po viacerých rozhovoroch hráči uznali, že najlepšie bude urobiť malý krok späť a dva dni nehrať. NHL podporuje rozhodnutie hráčov a presunulo predmetné zápasy na sobotu. Rovnako sme tomu prispôsobili ďalší program," uvádza sa v spoločnom vyhlásené NHL a NHLPA.Viacerí hráči NHL vo svojich reakciách uviedli, že dvojdňové neplánované voľno len potvrdí ich jednotnosť v boji proti rasizmu a vyvolá ďalšie diskusie na túto tému medzi fanúšikmi. Rovnaký postoj nehrať v týchto dňoch deklarovali aj športovci v ďalších severoamerických súťažiach NBA, WNBA, MLB a MLS. V NFL, ktorá sa ešte nehrá, zrušili tréningy."Musíme tieto dva dni využiť správnym spôsobom. Trochu sa zamyslíme nad tým, čo sa okolo nás deje, a trochu si aj oddýchneme. Je zrejmé, že Spojené štáty majú problém s rasizmom. A to je ten hlavný dôvod, prečo sa všetky veľké športy rozhodli pre túto prestávku. Chceme upozorniť na problém a zároveň sa hlásime k zmene. Chce to komunikáciu, ale aj skutky, ktoré budú veľmi starostlivo sledované," uviedol vo vyhlásení kapitán Bostonu Zdeno Chára na oficiálnom webe NHL.Podľa obrancu Tampy Bay Kevina Shattenkirka sa hráči NHL v stredu rozhodli odohrať svoje zápasy, ale vo štvrtok sa medzi nimi rozvinula širšia diskusia na tému rasizmus a tá priniesla principiálny postoj - dva dni nehrať."Chceme dosiahnuť, aby sa každý hráč stal tvárou zmeny a nie len pár jednotlivcov. To je zo všetkého najdôležitejšie. Nielen jeden človek, ale stopercentná angažovanosť všetkých," uviedol Shattenkirk.Niekdajší útočník Tampy Bay J.T. Brown bol pred troma rokmi prvý hráč NHL, ktorý zdvihnutou päsťou počas americkej hymny vyjadril svoj postoj proti rasizmu a sociálnej neznášanlivosti. Teraz uviedol, že dvojdňový odklad zápasov je dôkazom hráčskej jednoty v boji proti rasovej nerovnosti v USA."Je to dobré znamenie, keď vidíme, ako sa hráči stretávajú a preukazujú jednotu v boji za sociálnu spravodlivosť,“ uviedol hráč tmavej pleti, ktorý v sezóne 2019/2020 pôsobil v tíme Iowa Wild v nižšej zámorskej súťaži AHL."Kým sa prijalo toto rozhodnutie, muselo sa o tom živo diskutovať. Nemyslím si, že to chcel len jeden človek v každom mužstve. Ako celok je to dobrý krok vpred, keď sa hráči dokázali zjednotiť," doplnil J.T. Brown.