Tatar posilní slovenský tím na MS v Česku, zrejme si zahrá aj proti trom spoluhráčom zo Seattlu

Rokovania o novej zmluve?

Reprezentovať bude sedem hráčov

23.4.2024 (SITA.sk) - Slovensko má štvrtého hráča z NHL s potvrdenou účasťou na nadchádzajúcich majstrovstvách sveta v hokeji v Česku (10.- 26. 5.). Po Jurajovi Slafkovskom Martinovi Pospíšilovi príde do Ostravy reprezentovať aj Tomáš Tatar Potvrdil to generálny manažér tímu Seattle Kraken , v ktorom Tatar dohrával aktuálnu sezónu. Informoval o tom generálny manažér Seattle Kraken Ron Francis na webe denník The Seattle Times.Sezóna Tatarovi zďaleka nevyšla podľa predstáv. Dlhodobo najlepší slovenský útočník v NHL v tímoch Colorada a Seattlu nazbieral 24 bodov (9+15) a po prvý raz od sezóny 2012/2013 nepokoril hranicu 10 strelených gólov a 30 získaných bodov.Vtedy v drese Detroitu odohral iba 18 zápasov so 7 bodmi, aktuálne má v nohách porciu 70 zápasov v sezóne 2023/2024. Majstrovstvá sveta môžu Tatarovi pomôcť aj pri rokovaní o novej zmluve, ktorú zatiaľ nemá.Keďže Seattle neprešiel bránami play-off v tomto súťažnom ročníku, možnosť reprezentovať na majstrovstvách sveta využije až sedem hráčov Kraken.Podľa Francisa na pozvánku okrem Tatara pozitívne reagovali 39-ročný francúzsky útočník Pierre-Edouard Bellemare, švédsky útočník Andre Burakovsky, nemecký brankár Philipp Grubauer aj Kanaďania Jared McCann, Brandon Tanev a Jamie Oleksiak.Keďže Francúzi, Nemci a Švédi sú súpermi Slovákov v ostravskej B-skupine MS, Tatar si zrejme zahrá proti trom svojim spoluhráčom z tejto sezóny.