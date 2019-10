Tatar prihal na gól pri triumfe Montrealu nad Torontom

Na snímke Tomáš Tatar. Foto: TASR/Martin Palkovič Foto: TASR/Martin Palkovič

výsledky:

Carolina - Chicago 4:0,

Boston - St. Louis 3:0,

Montreal - Toronto 5:2 /Tatar za domácich 0+1/,

Philadelphia - Columbus 7:4,

Tampa Bay - Nashville 2:3 pp,

Colorado - Anaheim 2:5,

Dallas - Pittsburgh 0:3,

Minnesota - Los Angeles 5:1,

Winnipeg - Calgary 2:1 pp

New York 27. októbra (TASR) - Slovenský hokejista Tomáš Tatar prispel v noci na nedeľu v zámorskej NHL asistenciou k domácemu víťazstvu Montrealu Canadiens nad Torontom Maple Leafs 5:2. Obranca Martin Marinčin chýbal v zostave hostí.Tatar v 8. minúte zápasu elegantnou zadovkou našiel pred bránkou Brandona Gallaghera, ktorý otvoril skóre zápasu. Pre 28-ročného slovenského krídelníka to bola piata prihrávka na gól v tejto sezóne a ôsmy bod. Montreal zvíťazil po dvoch prehrách. "Javorové listy" sa trápia, prehrali tretí z uplynulých štyroch duelov.Z triumfu sa tešili aj hráči Bostonu. Na vlastnom ľade zdolali úradujúceho držiteľa Stanleyho pohára St. Louis 3:0. Zdeno Chára odohral v repríze finále minulého ročníka 21 minút a bol druhý najvyťaženejší muž svojho tímu. Do štatistík si zapísal dve trestné minúty. Brankár Jaroslav Halák bol iba na striedačke.Nedarilo sa Dallasu, ktorý doma podľahol Pittsburghu Penguins 0:3. Za Stars odohral Andrej Sekera 13:34 minúty, no nedohral zápas pre zranenie. V siedmej minúte tretej tretiny po súboji s Nickom Bjugstadom narazil ramenom na mantinel a z ľadu mu museli pomôcť lekári. Tréner Stars Jim Montgomery po zápase uviedol, že by nemalo ísť o vážne zranenie. Dallas prerušil trojzápasovú víťaznú šnúru, naopak "tučniaci" uspeli po troch prehrách.Iba bod získala Tampa Bay Lightning na vlastnom ľade po prehre s Nashvilleom 2:3 po predĺžení. Erik Černák v domácom drese absolvoval 23:20 minúty a bol druhý najvyťaženejší hráč "bleskov". Pripísal si štyri hity a dve strely na bránku.