Tatar priznal, že v tíme Colorado Avalanche niečo nesadlo a výmenou chcel dosiahnuť opätovnú radosť z hry

19.12.2023 (SITA.sk) - Slovenský útočník Tomáš Tatar priznal, že výmena v rámci zámorskej hokejovej NHL z tímu Colorada Avalanche do mužstva Seattle Kraken prišla po vzájomnej komunikácii, keďže jeho zotrvanie v klube už nemalo zrejme žiadnu budúcnosť.Ako 33-ročný rodák z Ilavy uviedol v rozhovore pre web cas.sk, o výmene sa dozvedel v piatok, teda v deň, keď mal odísť s Coloradom na duel do Winnipegu.„Niečo tam nesadlo, trávil som málo času na ľade a potom je veľmi ťažké byť v zápasoch produktívny. Myslím si, že pre obe strany to je vyhovujúci krok,“ vyhlásil vicemajster sveta z roku 2012. Tatar zdôraznil, že výmena nastala po dohode s predstaviteľmi Avalanche.„Myslím, že na tú pozíciu, ktorú chceli v Colorade, aby som robil, tak si môžu nájsť aj lepšiu možnosť ako mňa. Ja sa zároveň môžem posunúť do mužstva, ktoré ma chce využívať na úplne inú úlohu,“ podotkol slovenský zakončovateľ.Tatar zaznamenal v. Pôsobenie v klube z Denveru, s ktorým sa v septembri dohodol na ročnej zmluve, v ňom zanechalo sklamanie.„Mal som kluby, ktoré som si mohol vybrať ja a teraz som to nemal úplne pod kontrolou. S Coloradom som mal najdlhšie rozhovory počas voľného trhu s hráčmi. Chcel som byť lojálny voči nim a nakoniec som na to doplatil,“ doplnil.Z nového pôsobiska má zatiaľ dobré pocity. Strelecky sa v ňom presadil hneď v druhom vystúpení, keď v pondelňajšom dueli na ľade Dallasu Stars sa prezentoval bilanciou 1+1.„Som veľmi šťastný, že môžem znovu hrať hokej a užívať si ho, namiesto toho, aby som sa trápil a nemal z toho vôbec radosť. Nie sme v úplne ideálnej pozícii, ale cieľ je, samozrejme, hrať play-off. Musíme teraz zabrať a získať čo najviac bodov. Je to aj pre mňa veľká výzva, verím, že sa chytím a pomôžem klubu,“ zakončil Tatar.