Tatar s Černákom asistovali pri víťazstvách tímov, Ružička si predĺžil najdhlšiu sériu bez bodu

Prihrávka na gól do prázdnej bránky

Černákov ôsmy kanadský bod

11.1.2023 (Webnoviny.sk) - Slovenskí hokejisti Tomáš Tatar Erikom Černákom si v utorňajších zápasoch zámorskej NHL pripísali po jednej asistencii a prispeli k víťazstvám svojich tímov.Naopak, útočník Adam Ružička si natiahol najdhlšiu sériu bez bodového zisku v profilige na sedem stretnutí a jeho klub Calgary Flames prehral so St. Louis Blues 3:4 po predĺžení.Tatar zaznamenal 16. asistenciu a 25. kanadský bod v 41. dueli aktuálnej sezóny, keď v záverečnej minúte súboja proti Caroline Hurricanes prihral Nicovi Hischierovi na gól do prázdnej bránky na konečných 5:3 pre New Jersey Devils Počas 17:45 min v akcii si obohatil štatistiky aj o plusový bod, dve strely, dve trestné minúty a štyri bodyčeky. Na čele slovenského bodovania v súťaži má už 5-bodový náskok pred Ružičkom, ktorý v doterajších 32 zápasoch nazbieral 20 bodov (6+14).Černák dosiahol siedmu gólovú prihrávku a ôsmy kanadský bod vo svojom 35. stretnutí ročníka. Mal prsty v otváracom góle napokon štvorbodového Nikitu Kučerova v 100. sekunde zápasu, v ktorom Tampa Bay Lightning zdolala Columbus Blue Jackets 6:3 a zabránila tretej prehre za sebou. Slovák v ňom odohral 17 a pol minúty aj s bilanciou plusový bod, dve strely, tri bodyčeky a tri bloky.V nižšej AHL sa darilo slovenskému útočníkovi Milošovi Kelemenovi z tímu Tucson Roadrunners, ktorý zaznamenal piaty viacbodový výkon v tejto sezóne. Ukončil trojzápasové suchoty, keď strelil gól a pridal asistenciu pri prehre 5:7 s Milwaukee Admirals. Rozšíril si konto na 19 bodov za 8 presných zásahov a 11 gólových prihrávok v 33 dueloch ročníka.